ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବ ଗୁଗୁଲ୍ !
Published : March 13, 2026 at 5:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ୍ ନିକଟରେ ଏକ ନୂତନ ଏଆଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହାର ନାମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସୋର୍ସ ଏଆଇ(Groundsource AI) ଅଟେ । ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା(Flash Flood)ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ, ସଜାଗ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ଟେକ୍ନିକ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।
WMOର ରିପୋର୍ଟ:
ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ (WMO) ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 85% ମୃତ୍ୟୁ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବନ୍ୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ, କେତେକ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର ଛଅ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
ଗୁଗୁଲ କରିବ ପୂର୍ବାନୁମାନ:
ଗୁଗୁଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉଚ୍ଚମାନର ତଥ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଆସିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସୋର୍ସ ନାମକ ଏକ ନୂତନ AI-ଆଧାରିତ ଟେକ୍ନିକ୍ ବିକଶିତ କରିଛି । ଏହା ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ୍ର AI ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସରୁ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଡାଟାରେ ପରିଣତ କରେ ।
ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍, ଜେମିନି ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା । ଜେମିନି 2000 ମସିହାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସାର୍ବଜନୀନ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ 150 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ 2.6 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଘଟଣା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ବୃହତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଡାଟାସେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଥିଲା ।
ଗୁଗୁଲ୍ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏହି ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି, ଗୁଗୁଲ୍ ଏକ ନୂତନ ମଡେଲ୍ ବିକଶିତ କରିଛି ଯାହା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଏହି ଫିଚର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ହବ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବନ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା । ଗୁଗୁଲ୍ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସୋର୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡାଟାସେଟ୍ ଓପନ୍ ସୋରସ୍ ରଖାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ଗୁଗୁଲ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସୋର୍ସର ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଗରମ ଲହରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ।