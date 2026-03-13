ETV Bharat / technology

ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବ ଗୁଗୁଲ୍‌ !

ଜେମିନି 2000 ମସିହାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସାର୍ବଜନୀନ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ 150ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ 2.6 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଘଟଣା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ।

Google's new Groundsource AI can provide 24-hour advance warnings for flash floods.
ଗୁଗୁଲର ନୂତନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସୋର୍ସ ଏଆଇ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। (Image Credit: Google Research Blog)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ୍ ନିକଟରେ ଏକ ନୂତନ ଏଆଇ ଟେକ୍‌ନିକ୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହାର ନାମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସୋର୍ସ ଏଆଇ(Groundsource AI) ଅଟେ । ଏହି ଟେକ୍‌ନିକ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା(Flash Flood)ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଟେକ୍‌ନିକ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ, ସଜାଗ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ଟେକ୍‌ନିକ୍‌ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

Regions of the world covered by groundsource AI models.
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସୋର୍ସ ଏଆଇ ମଡେଲ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ବିଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ। (Image Credit: Google Research Blog)

WMOର ରିପୋର୍ଟ:

ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ (WMO) ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 85% ମୃତ୍ୟୁ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବନ୍ୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ, କେତେକ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର ଛଅ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

This chart shows that digital news has been growing very rapidly over the past few years, and alongside this, the number of flood events captured by Groundsource has also increased significantly.
ଏହି ଚାର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଡିଜିଟାଲ୍ ଖବର ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା କଏଦ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। (Image Credit: Google Research Blog)

ଗୁଗୁଲ କରିବ ପୂର୍ବାନୁମାନ:

ଗୁଗୁଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉଚ୍ଚମାନର ତଥ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଆସିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସୋର୍ସ ନାମକ ଏକ ନୂତନ AI-ଆଧାରିତ ଟେକ୍‌ନିକ୍‌ ବିକଶିତ କରିଛି । ଏହା ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ୍‌ର AI ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସରୁ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍‌ ଡାଟାରେ ପରିଣତ କରେ ।

ଏହି ଟେକ୍‌ନିକ୍‌ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍, ଜେମିନି ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା । ଜେମିନି 2000 ମସିହାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସାର୍ବଜନୀନ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ 150 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ 2.6 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଘଟଣା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ବୃହତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଡାଟାସେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଥିଲା ।

ଗୁଗୁଲ୍ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ଏହି ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି, ଗୁଗୁଲ୍ ଏକ ନୂତନ ମଡେଲ୍ ବିକଶିତ କରିଛି ଯାହା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଏହି ଫିଚର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ହବ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବନ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା । ଗୁଗୁଲ୍ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସୋର୍ସ ଟେକ୍‌ନିକ୍‌ ଫ୍ଲାସ୍ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡାଟାସେଟ୍ ଓପନ୍ ସୋରସ୍ ରଖାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଗୁଗୁଲ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସୋର୍ସର ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଗରମ ଲହରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଟେକ୍‌ନିକ୍‌ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ।

  1. ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଲାର ନୂଆ ଦମଦାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ ଲଞ୍ଚ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିବ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍
  2. ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା iQOO Z11x 5G, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ୍‌
  3. ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଚର୍‌ ଆଣିଲା BSNL, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି

TAGGED:

GOOGLE
FLASH FLOOD PREDICTION REPORT
URBAN FLASH FLOOD FORECAST
ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ
GROUNDSOURCE AI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.