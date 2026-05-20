Google I/O 2026: ଜେମିନି 3.5 ଫ୍ଲାସ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ସର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଗୁଗୁଲର ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ଏହା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ AI ମଡେଲ୍ Gemini 3.5 Flash ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରେ ।
Published : May 20, 2026 at 3:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ୍ (Google) ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଡେଭଲପର୍ କନଫରେନ୍ସ 'Google I/O 2026'ରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା AI ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ 'Agentic Era' ବା 'ଏଜେଣ୍ଟ୍ ଯୁଗ' ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ AI କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଥିବା Gemini 3.5 Flash ମଡେଲ୍, ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଘୋଷଣାଗୁଡିକ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।
1. Gemini 3.5 Flash (ଜେମିନି ୩.୫ ଫ୍ଲାସ୍)
ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର ନୂତନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ AI ମଡେଲ୍ Gemini 3.5 Flash ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଜଟିଳ କୋଡିଂ ଏବଂ ରିୟଲ୍-ଟାଇମ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସକ୍ଷମ ।
ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଶସ୍ତା: ଏହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରେ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ।
ଡିଫଲ୍ଟ ମଡେଲ୍: ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଗୁଗୁଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ Gemini ଆପ୍ରେ ଏହି ମଡେଲ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
2. Agentic Search (ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ)
ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ "Agentic Search" ନାମ ଦେଇଛି ।
ପର୍ସନାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ: ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ AI ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଖାଇବା ମେନୁର ତାଲିକା ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ । ଏହି ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ।
3. Smart Glasses & Android XR (ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍)
ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର ଆଗାମୀ Android XR ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ର ଝଲକ ଦେଖାଇଛି । ଏହି ଚଷମା ବା ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ AI ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବ । ଏହା Metaର ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ "Project Astra" ର ଭିଜୁଆଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫିଚର୍ ରହିବ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ତାହାର ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ ।
4. Gemini Omni (ଜେମିନି ଓମ୍ନି)
ଗୁଗୁଲ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଡେଲ୍ Gemini Omni ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ଏକ "ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍" ମଡେଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଟେକ୍ସଟ୍, ଅଡିଓ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ବୁଝିପାରେ । ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇନପୁଟ୍ (ଯେପରିକି ଏକ ଭିଡିଓ) ଦେଲେ ଏହା ତାହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନୂତନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ।
5. Gemini Spark (ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ)
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ Gemini Spark ନାମକ ଏକ ନୂତନ AI ସାଥୀ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ (ଯେପରିକି ଜିମେଲ୍, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର) ସହ ମିଶି କାମ କରିବ ।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଗୁଗୁଲ୍ I/O 2026 ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ । କେବଳ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଦଳରେ, ଆମେ AI "ଏଜେଣ୍ଟ" ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଜଟିଳ କାମଗୁଡ଼ିକ ଚୁଟକିରେ ସମାଧାନ କରିଦେବେ ।