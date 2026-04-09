Google Gemini Update: ଏଣିକି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବୁଝିବ AI, ମନ ବୁଝି ସହାୟତା କରିବ !
Published : April 9, 2026 at 4:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଷୟିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AIର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବା କିମ୍ବା କାମ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆର ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ AI ଚାଟବୋଟ୍ 'ଜେମିନି'କୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଗୁଗୁଲ୍ ଏବେ ଜେମିନି AIକୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 'ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା' ଫିଚର୍ର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର କିରଣ ସାଜିବ ।
କ’ଣ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ ?
ଗୁଗୁଲର ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେମିନି AI ଏବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମନର ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା ବା ଏକାକୀପଣ ବିଷୟରେ AI ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଜେମିନି କେବଳ ସୂଚନା ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ସହାନୁଭୂତିର ସହ ଉତ୍ତର ରଖିବ । ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରାମର୍ଶ, ଧ୍ୟାନ (Meditation) ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବ୍ୟାୟାମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ।
କିପରି କାମ କରିବ ଜେମିନି ?
ଜେମିନି AIକୁ ଏପରି ଭାବେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଚୟନରୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିପାରିବ । ଯଦି କେହି ଅତ୍ୟଧିକ ନିରାଶାଜନକ କଥା କୁହନ୍ତି, ତେବେ AI ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ । ଏହା ସହିତ, ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତର ବା ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ ।
ଗୋପନୀୟତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ଅତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ, ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ବା ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀ AI ସହ କରୁଥିବା ଆଲୋଚନା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଗୁଗଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ।
କମ୍ ବୟସ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା:
ଗୁଗୁଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜେମିନିରେ କମ୍ ବୟସର ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି । ଉତ୍ତର ରଖିବା ସମୟରେ ଜେମିନି ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯେ ଯେମିତି କୋଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଥବା କ୍ଷତି ପହଁଞ୍ଚାଇଲା ଭଳି ବିଷୟ ଯେମିତି ସାମିଲ ନ ହୁଏ ।
ଏହା ସହିତ ଗୁଗୁଲ ଏଥିରେ 'ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋଟେକସନ୍' ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜେମିନି ନିଜକୁ ମଣିଷ ପରି ବ୍ୟବହାର ତଥା ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହେ । ଏହି ଚାଟବଟ୍କୁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଦାବି କରିବା କିମ୍ବା ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚାଟବଟ୍କୁ ଧମକ, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଗୁଗୁଲ୍ କହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜେମିନି କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ ତାହା ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକରେ କିପରି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଯଦିଓ ଏହି AI ଫିଚର୍ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନସିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ । ବିଶେଷ କରି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମନର କଥା ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ କହିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତି । ଗୁଗୁଲର ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ AI କେବଳ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନାକୁ ବୁଝିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।