ଲଞ୍ଚ ହେଲା 'Google Gemini Spark', ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରିବ ଏହି AI ଏଜେଣ୍ଟ
Published : May 30, 2026 at 2:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ରହୁ ବା ନରହୁ, ତାର ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ନିଜେ ନିଜେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଉ । ଗୁଗଲ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଚଳିତ ମାସ ଆୟୋଜିତ Google I/O ଇଭେଣ୍ଟ୍ରେ ତାର ନୂତନ Gemini Sparkକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ (AI Agent), ଯାହା ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସାରି ଚାଲିବ । ଏପରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି Spark ପଛରେ ରହି ନିଜ କାମ ସଫଳତାର ସହ ଜାରି ରଖିବ ।
କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏହି ସୁବିଧା?
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁଗଲ ଏହି Gemini Spark ସେବାକୁ ଆମେରିକାର 'Google AI Ultra' ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ କରୁଛି । ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 99.99 ଡଲାର ପ୍ରତି ମାସ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଏଜେଣ୍ଟ ସେବା ଉଭୟ Android, iOS ଏବଂ Web ସମେତ ତିନୋଟିଯାକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଏହା ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଥିବା 'Chat' ଟ୍ୟାବ୍ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ସେହିପରି ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଟ୍ସ (Search Chats) ଏବଂ ଡେଲି ବ୍ରିଫ୍ (Daily Brief) ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସ:
ଗୁଗଲର ଏହି ଏଜେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ Tasks, Skills ଏବଂ Schedules କୁହାଯାଏ ।
Tasks ଫିଚର୍: ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ Gmail, Google Calendar, Docs, Sheets ଏବଂ Slides ଭଳି ଗୁଗଲ ୱର୍କସ୍ପେସ୍ (Google Workspace)ର ସମସ୍ତ ଟୁଲ୍ସ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସହରରେ ନିଜ ପାଇଁ ଚାକିରି ବା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ Spark ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖୋଜିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବ ।
Skills ଫିଚର୍: ଏହି ଅପ୍ସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ Sparkକୁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ କରାଇବାକୁ ଭଲପାଆନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଲେଖିବା ଶୈଳୀକୁ ବୁଝି ପ୍ରତିଥର ସେହିଭଳି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରୁ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ 'Ghostwriter' ଭଳି ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ କରି ଏହାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିପାରିବେ ।
Schedules ଫିଚର୍: ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍-ବେସଡ୍ (ସମୟ ଆଧାରିତ) ବା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଟ୍ରିଗର୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଯେପରିକି, ପ୍ରତି ସୋମବାର ସକାଳ 9 ଟାରେ Spark ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଇନବକ୍ସ ଚେକ୍ କରିବ, ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହର ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ମେଲ୍ର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟୁ-ଡୁ ଲିଷ୍ଟ (To-do List) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ ।
ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ଲାନ:
ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ Spark ଏଜେଣ୍ଟ୍ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂତନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ାଯିବ । ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ Spark ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନିଜେ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଭିନ୍ନ ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ବୁକିଂ କରିପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ Geminiର ଡେସ୍କଟପ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର Spark ସେବାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଏଜେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାମ କରିବ ଏବଂ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।
