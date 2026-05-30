ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ ହେଲା 'Google Gemini Spark', ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରିବ ଏହି AI ଏଜେଣ୍ଟ

ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ (AI Agent), ଯାହା ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍‌ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସାରି ଚାଲିବ ।

With the help of the Skills feature in Gemini Spark, you can customize and train the agent according to your preferences.
ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କରେ ଥିବା ସ୍କିଲ୍ସ ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ଏବଂ ତାଲିମ ଦେଇପାରିବେ। (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 30, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ରହୁ ବା ନରହୁ, ତାର ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ନିଜେ ନିଜେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଉ । ଗୁଗଲ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଚଳିତ ମାସ ଆୟୋଜିତ Google I/O ଇଭେଣ୍ଟ୍‌ରେ ତାର ନୂତନ Gemini Sparkକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ (AI Agent), ଯାହା ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍‌ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସାରି ଚାଲିବ । ଏପରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି Spark ପଛରେ ରହି ନିଜ କାମ ସଫଳତାର ସହ ଜାରି ରଖିବ ।

କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏହି ସୁବିଧା?

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁଗଲ ଏହି Gemini Spark ସେବାକୁ ଆମେରିକାର 'Google AI Ultra' ସବ୍‌ସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରୁଛି । ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 99.99 ଡଲାର ପ୍ରତି ମାସ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଏଜେଣ୍ଟ ସେବା ଉଭୟ Android, iOS ଏବଂ Web ସମେତ ତିନୋଟିଯାକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍‌ରେ ଏହା ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଥିବା 'Chat' ଟ୍ୟାବ୍ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ସେହିପରି ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଟ୍ସ (Search Chats) ଏବଂ ଡେଲି ବ୍ରିଫ୍ (Daily Brief) ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ।

ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସ:

ଗୁଗଲର ଏହି ଏଜେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ Tasks, Skills ଏବଂ Schedules କୁହାଯାଏ ।

Tasks ଫିଚର୍: ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ Gmail, Google Calendar, Docs, Sheets ଏବଂ Slides ଭଳି ଗୁଗଲ ୱର୍କସ୍ପେସ୍ (Google Workspace)ର ସମସ୍ତ ଟୁଲ୍ସ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସହରରେ ନିଜ ପାଇଁ ଚାକିରି ବା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ Spark ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖୋଜିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବ ।

Skills ଫିଚର୍: ଏହି ଅପ୍ସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ Sparkକୁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ କରାଇବାକୁ ଭଲପାଆନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଲେଖିବା ଶୈଳୀକୁ ବୁଝି ପ୍ରତିଥର ସେହିଭଳି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରୁ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ 'Ghostwriter' ଭଳି ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ କରି ଏହାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିପାରିବେ ।

Schedules ଫିଚର୍: ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍-ବେସଡ୍ (ସମୟ ଆଧାରିତ) ବା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଟ୍ରିଗର୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଯେପରିକି, ପ୍ରତି ସୋମବାର ସକାଳ 9 ଟାରେ Spark ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଇନବକ୍ସ ଚେକ୍ କରିବ, ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହର ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ମେଲ୍‌ର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟୁ-ଡୁ ଲିଷ୍ଟ (To-do List) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ ।

ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ଲାନ:

ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ Spark ଏଜେଣ୍ଟ୍‌ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂତନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ାଯିବ । ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ Spark ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ନିଜେ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଭିନ୍ନ ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ବୁକିଂ କରିପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ Geminiର ଡେସ୍କଟପ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର Spark ସେବାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଏଜେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାମ କରିବ ଏବଂ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

  1. Instagram, Facebook ଓ Whatsappର ପେଡ୍‌ ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ମିଳିବ ଫିଚର୍ସ
  2. ଲଞ୍ଚ ହେଲା Gemini 3.5 Flash (Low) ମଡେଲ୍, Antigravity ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ
  3. ଲିକ୍ ହେଲା ଆପଲ୍‌ର ନୂଆ Gen AI ୱେବସାଇଟ୍, ବଦଳିବ କି Apple Intelligenceର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ?

TAGGED:

ଗୁଗଲ ନୂଆ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ
GEMINI SPARK TASKS SKILLS SCHEDULES
GOOGLE AI ULTRA SUBSCRIPTION
GOOGLE BACKGROUND AI AGENT 2026
GOOGLE GEMINI SPARK AI AGENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.