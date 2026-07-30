ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ବି କାମ କରିବ Googleର ଏହି ନୂଆ AI: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ?
ଗୁଗୁଲ୍ ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତଥା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାମ କରିପାରୁଥିବା ପର୍ସନାଲ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ 'ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ'କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି ।
Published : July 30, 2026 at 9:24 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଜଗତରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଗୁଗୁଲ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତରେ ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପର୍ସନାଲ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ 'ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ' (Gemini Spark)କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଗୁଗୁଲ୍ I/O ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କେବଳ ଆମେରିକାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ ଏକ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଏଆଇ (Agentic AI) ଅଟେ, ଯାହାକି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ଏହି ନୂତନ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ୱେବ୍, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ (iOS) ଡିଭାଇସ୍ରେ କାମ କରିବ । ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
24 ଘଣ୍ଟିଆ କାମ କରିବ ଏହି ଏଜେଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି?
ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ନିରନ୍ତର କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା । ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାକୁ ଏକ '24/7 Personal AI Agent' ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ୟୁଜର୍ ଶୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଲକ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜର କାମ ଜାରି ରଖିବ । ଏହି ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଗୁଗୁଲ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡେଲ୍ Gemini 3.6 Flash ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଥରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କୌଣସି କାମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ଏହା ଆପେ ଆପେ ସେହି କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଠାଇଦେବ । କେଉଁ ଆପ୍ ଗୁଡିକ ସହିତ ଏହା କନେକ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ କେବେ ଅଫ୍ କରାଯିବ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ । ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ୟୁଜର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବ ।
Introducing Gemini Spark ✨ a 24/7 personal AI agent that helps you navigate your digital life.— Google (@Google) May 22, 2026
Set recurring tasks, teach it new skills and create complete workflows. #GoogleIO pic.twitter.com/4wJAqCl7Jq
Tasks, Skills ଏବଂ Schedules ଫିଚର୍ସ:
ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ବିଭାଗରେ କାମ କରିଥାଏ- ଟାସ୍କ (Tasks), ସ୍କିଲ୍ସ (Skills) ଏବଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ (Schedules)। 'ଟାସ୍କ' ଫିଚର୍ ଜରିଆରେ ଏହା ଜିମେଲ୍ (Gmail), କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍, ଡକ୍ସ (Docs) ଏବଂ ସିଟ୍ସ (Sheets) ଭଳି ଗୁଗୁଲ୍ ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ ଟୁଲ୍ ଗୁଡିକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇ କାମ କରିପାରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଇଟିନେରାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ। ସେହିପରି 'ସ୍କିଲ୍ସ' ଫିଚର୍ରେ ଆପଣ ସ୍ପାର୍କକୁ ନିଜର ଇମେଲ୍ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ଶିଖାଇପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଅବିକଳ ସେହିପରି ଇମେଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବ । 'ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ' ଫିଚର୍ରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍-ବେସଡ୍ ଟ୍ରିଗର୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ପ୍ରତି ସୋମବାର ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଇନବକ୍ସ ଚେକ୍ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ଗୁଡିକର ଏକ ସମରି (Summary) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ ।
ଦାମ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
ଭାରତରେ ଏହି ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ କେବଳ ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ Google AI Pro ଏବଂ Google AI Ultra ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ପ୍ରୋର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସକୁ 1,950 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ଥିବା ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ଅଲଟ୍ରା (Ultra) ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସକୁ 6,500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଡିଜିଟାଲ୍ କାମର ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ସନାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।