ପାଠପଢ଼ା ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସହଜ: ଆସିଗଲା Google Gemini Notebook ଫିଚର; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର
ଗୁଗଲ ନିଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଚାଟବଟ୍ ଜେମିନି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନୋଟବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Published : October 25, 2026 at 8:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଜେମିନି ଆପ୍କୁ ଆହୁରି ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 'କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ସ'ର ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟୁଲ୍ NotebookLMକୁ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଜେମିନି ଆପ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ନୂଆ ନାମ 'Gemini Notebook' ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିନବ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଜେମିନି ଚାଟ୍ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ନଯାଇ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ନୂଆ ନୋଟବୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ କରିପାରିବେ ।
କିପରି କାମ କରିବ ଏହି ନୂଆ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍:
ଜେମିନି ଚାଟବଟ୍ ଭିତରେ ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଜେମିନିର ଚାଟ୍ବକ୍ସ (Chatbox) ଭିତରକୁ ଯାଇ @Gemini Notebook ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଲେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଜେମିନି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟବୁକ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି ।
ଏହି କମାଣ୍ଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାଟ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ହିଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନୋଟବୁକ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ପୁରୁଣା ନୋଟବୁକ୍ରୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ବାହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ନୂଆ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେଭ୍ କରି ରଖିପାରିବେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଜେମିନିକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଯେପରିକି ସୋଲାର୍ ଫାର୍ମ ମାର୍କେଟ୍ ଉପରେ ଏକ ନୋଟବୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କୋର୍ସର ସମସ୍ତ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ।
ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ସୁବିଧା:
ଗୁଗଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଚରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ସାଧାରଣ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଗଲ୍ Workspace ଗ୍ରାହକ ଏବଂ Workspace Individual ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ କାମ ପାଇଁ ଏହି ଫିଚରର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ।
Now you can co-create Slide Decks & Video Overviews to make sure you're getting *exactly* what you want. Here's how it works: —Select a suggested focus topic from your sources (or type your own) —Select the format, length, language, and visual style —Review and edit the slide outline or video producer notes —Generate, voila! Available to all Pro and Ultra subscribers, try it out and let us know what you think!— Gemini Notebook (@Gemini_Notebook) October 19, 2026
ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବଞ୍ଚିବ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ:
ଏହି ନୂତନ ଜେମିନି ନୋଟବୁକ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗବେଷକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚରରେ ନିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୋର୍ସ କୁ ଯୋଡ଼ିବା (Add), ସଂଶୋଧନ କରିବା (Edit) କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ନୋଟବୁକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜେମିନିକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଆଇ ସିଧାସଳଖ ବାହାର ୱେବସାଇଟ୍ ବଦଳରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟବୁକ୍ ଭିତରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ହିଁ ସଠିକ୍ ଜବାବ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବେ ନୋଟବୁକ୍ ଆପ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ସେବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇପାରିବ । ଗୁଗଲ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିଜ ସିଷ୍ଟମରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯାହା ଜେମିନିକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ ଦୁନିଆରେ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ବନାଇବ ।