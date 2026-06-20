ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିବ Gemini Live, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବ କାମ
ଗୁଗଲର ଜେମିନି ଲାଇଭ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା, ପରିବାର ଏବଂ କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ।
Published : June 20, 2026 at 3:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତିଥର ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବେଳେ ତାକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଟେକ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ । ଗୁଗଲ ତାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 'ଜେମିନି ଲାଇଭ୍' (Gemini Live)ର ଭଏସ୍ ମୋଡ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଏଣିକି ଆପଣ ଜେମିନି ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଯାହା ବି କହିବେ, ତାହା ସେ ନିଜ ପ୍ରାକୃତିକ ମେମୋରିରେ ସେଭ୍ କରି ରଖିବ।
କେମିତି କାମ କରିବ ଏହି ମେମୋରି ଫିଚର?
ଗୁଗଲ ନିଜର ଜେମିନି ଲାଇଭ୍ର ଭଏସ୍ ମୋଡ୍ରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ମେମୋରି ଫିଚର' ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ନିଜର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଅଫିସ୍ କାମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜେମିନିକୁ କହିଥିବେ, ତେବେ ସେ ସେହି ସବୁ କଥାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ସହ କଥା ହେବେ, ସେ ସେହି ପୁରୁଣା ଆଲୋଚନାକୁ ମନେ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ତର ଦେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ କଥା ଦୋହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏକ ସପୋର୍ଟ ପେଜ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜେମିନି ଲାଇଭ୍ ଏବେ ପୁରୁଣା ଚାଟ୍ସର ମେମୋରି ସହିତ କିଛି ଚୁନିନ୍ଦା କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ସର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁଛି ।
କେବେ ମିଳିବ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ?
ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜେମିନିର ଟେକ୍ସଟ୍-ବେସଡ୍ ଚାଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଏହି ମେମୋରି ଫିଚର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଏସ୍ ମୋଡ୍ରେ ଏହି ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଅଜବ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଟାଇପ୍ କରି କଥା ହେବା ଏବଂ ପାଟିରେ କହି କଥା ହେବା ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା । ଏବେ ଗୁଗଲର ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ କରିଦେଇଛି । 9to5Googleର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଥିବା ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେଟିଂସ ପେଜ୍ରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ମେମୋରି ଫିଚର ପାଇଁ "କମିଙ୍ଗ୍ ସୁନ୍" (Coming Soon) ବୋଲି ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କିଛି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଗୁଗଲ ଏହି ଅପଡେଟ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଥରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଷ୍ଟେପ୍-ବାଇ-ଷ୍ଟେପ୍ ଭାବରେ ରୋଲଆଉଟ୍ କରୁଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଫିଚର କେବଳ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି । ଯଦିଓ ଗୁଗୁଲ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ଭାଷାରେ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ।