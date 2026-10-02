ଲଞ୍ଚ ହେଲା Gemini Live ‘Guided Vision’ ଫିଚର, ଆଖି ଭଳି କାମ କରିବ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରା
ଗୁଗଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଜେମିନି ଲାଇଭ୍ରେ ନୂଆ ‘Guided Vision’ ଫିଚର ଗ୍ଲୋବାଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
Published : October 2, 2026 at 9:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଆଇ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସଫ୍ଟୱେର କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜେମିନି ଲାଇଭ୍ ପ୍ଲାଟର୍ଫମରେ ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ 'Guided Vision' ଫିଚର ଗ୍ଲୋବାଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଆଖି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜେମିନି ଏଆଇକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ବାହର ଦୁନିଆକୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ ।
ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ କ୍ୟାମେରା ଆନାଲିସିସ୍ ଏବଂ ଭଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍:
ଗୁଗଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Guided Vision ଫିଚର ଚାଲୁ ହେବା ପରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇ ଲାଇଭ୍ ଭଏସ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରୋସେସିଂ ସମୟରେ ଜେମିନି ଏଆଇ ଭିଡିଓ ଫ୍ରେମ୍ସକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ୟୁଜର୍ସ କୌଣସି ନୂଆ ସହରରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆଡ଼କୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଇ ତାହାର ଇତିହାସ ଜାଣିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଟିଳ ମେସିନ୍ର ହାର୍ଡୱେର ପାର୍ଟସକୁ ଦେଖି ତାହା କେମିତି କାମ କରେ ତାହାର ଲାଇଭ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗାଇଡ୍ସ ପାଇପାରିବେ ।
ଷ୍ଟେପ୍-ବାଇ-ଷ୍ଟେପ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର କ୍ଷମତା:
ଏହି ନୂଆ ଫିଚର କେବଳ ଫଟୋ ଚିହ୍ନଟ କରେନାହିଁ, ବରଂ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍-ବାଇ-ଷ୍ଟେପ୍ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କୌଣସି କେବୁଲ୍ ସଂଯୋଗ ଭୁଲ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଏଆଇ ସିଧାସଳଖ କହିବ କେଉଁ ତାରକୁ କେଉଁ ପୋର୍ଟରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ । ସେହିପରି ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଇ ୟୁଜର୍ସ ଲାଇଭ୍ ରେସିପି ଇନଷ୍ଟ୍ରକସନ ପାଇପାରିବେ । ଏହାର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେ, ୟୁଜର୍ସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଝିରେ ଏଆଇ କୁ ଅଟକାଇ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବ ।
ରୋଲଆଉଟ୍ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ସପୋର୍ଟ:
ଗୁଗଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଲୱେଜ୍-ଅନ୍ ବିଜୁଆଲ୍ ଫିଚରକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ୍ ଗାଲାକ୍ସିର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜେମିନି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଜାରରେ ଓପନଏଆଇର ଆଡଭାନ୍ସ ଭଏସ୍ ମଡେଲକୁ ସିଧାସଳଖ ଟକ୍କର ଦେବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।