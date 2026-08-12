ETV Bharat / technology

Google Gemini ଆପ୍‌ର ଭୟଙ୍କର ରେକର୍ଡ, 1ବିଲିୟନ୍‌ ଗ୍ରାହକ ପାର୍ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହଲଚଲ୍

ଗୁଗଲ୍ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀର ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ଜେମିନି ଆପ୍ 1ବିଲିୟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ପାର୍ କରିଛି ।

Google Gemini sets record by amassing over 1 billion followers.
1 ବିଲିୟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନି । (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ଗୁଗଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ଜେମିନି ଆପ୍ (Google Gemini) ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ବଡ଼ ସେନସେସନ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ହାସଲ କରିଛି । ଗୁଗଲ୍‌ର ସିଇଓ (CEO) ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ବଡ଼ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ 1 ବିଲିଅନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜେମିନି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଏହାକୁ ଗୁଗଲ୍ ଇତିହାସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବଡ଼ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ସହିତ ଜେମିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ର 14 ତମ ଏପରି ସଫଳ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସାଜିଛି ଯାହା 1 ବିଲିୟନ୍‌ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପାର୍ କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର Google Search, Gmail, Android, Maps, Chrome, Play Store ଏବଂ YouTube ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି ।

ଜେମିନିର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେମିନିର ୟୁଜର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗତ ମଇ 2025 ମସିହାରେ ଏହି ଆପ୍‌ର ମାସିକ ସକ୍ରିୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 40 କୋଟି ବା 400 ମିଲିଅନ ରହିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 65 କୋଟି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2026 ରେ 75 କୋଟି ସୀମା ଟପିଥିଲା । ଚଳିତ ମଇ 2026ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା Google I/O ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 90 କୋଟି କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 2026ର କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା 95 କୋଟି ପାର୍ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଅରବ ବା 1 ବିଲିୟନ୍ ପାର୍ କରିସାରିଛି । ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ଜେମିନିର ସମୁଦାୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଆପଲ୍‌ର iPhone ଏବଂ iPad ଭଳି ଆଇଓଏସ୍‌ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ବ୍ୟହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ Mac କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାୱାର୍ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତୁଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ ଜେମିନିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ।

ଜେମିନିର ଫ୍ୟୁଚ଼ର ପ୍ଲାନିଂ:

ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନିର ଟିମ୍ ଭିପି ଜଶ୍ ଉଡୱାର୍ଡ ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରଗତିକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ଡିଜିଟାଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂର ବଡ଼ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେମିନି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 63 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଟାଇପ୍ ନକରି ସିଧାସଳଖ ନିଜ ସ୍ୱର ବା ଭଏସ୍ ଫିଚର୍ (Voice Feature) ମାଧ୍ୟମରେ ଏଆଇ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 'ଜେମିନି ଲାଇଭ୍' (Gemini Live) ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ପ୍ରତି 5 ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେବଳ ଭଏସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍‌ର ଲାଇଭ୍ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଡିଜିଟାଲ୍ କାମକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ Android ସିଷ୍ଟମରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 'ଟାସ୍କ ଅଟୋମେସନ' (Task Automation) କରିପାରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ମୋବାଇଲ୍ ଭିତରେ ନିଜେ ହିଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିଦିଏ । ଏହା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାଟବଟ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ 15 କୋଟି ବା 150 ମିଲିଅନରୁ ଅଧିକ ଫଟୋ ବା ଇମେଜ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।

କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବଡ଼ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ 'Made by Google 2026' ମଧ୍ୟରେ ଜେମିନି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ନୂଆ ଏବଂ ସୁପର୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟଡି (Study Features) ପାଇଁ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଜେମିନିର ଏହି ବିଶାଳ ଫଲୋଅର୍ସ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ଗୁଗଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ OpenAI ର ChatGPTକୁ ଅତି କଡ଼ା ଟକ୍କର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଏବେ ଗୁଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅଗଷ୍ଟ 12 ରେ ଆକାଶରେ ଘଟିବ 4ଟି ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସହ 6 ଟି ଗ୍ରହ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମୟ

ଗୁଗଲ୍‌ର ବଡ଼ ଧମାକା: ଆସୁଛି Pixel 11 ସିରିଜ୍‌, ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦାମ୍ ଓ ଲାଇଭ୍ ଲିଙ୍କ୍

TAGGED:

GOOGLE GEMINI APP ACTIVE USERS
SUNDAR PICHAI GEMINI MILESTONE
CHATGPT VS GEMINI TRAFFIC
ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନି ଆପ୍‌
GOOGLE GEMINI 1 BILLION USERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.