ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ୩ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ହ୍ୟାକ୍ କଲା ଗୁଗଲର ଜେମିନି AI; କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଅଟକିଗଲା
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଗୁଗଲ୍ର ଜେମିନି ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ନିଜ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଭୁଲବଶତଃ 3ଟି ପ୍ରକୃତ କମ୍ପାନୀର ସିଷ୍ଟମକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Published : September 19, 2026 at 3:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏକ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜେମିନି ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 3ଟି ବାହ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଏଆଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜଣାଶୁଣା ଘଟଣା, ଯାହା ଗତ ମେ ମାସରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 'ଦି ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ନାଲ' ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି ।
କେମିତି ଘଟିଲା ଏହି ହ୍ୟାକିଂ ଘଟଣା:
ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା 'ଇରେଗୁଲାର୍' ପକ୍ଷରୁ ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନିର ଏହି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା । ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜେମିନିକୁ ଭୁଲବଶତଃ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରହି ଏହି ମଡେଲ୍ ସେହି କାଳ୍ପନିକ ସିଷ୍ଟମ ବଦଳରେ ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆରେ ବାସ୍ତବ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜେମିନି ଏକ ପାସୱାର୍ଡ ଅନୁମାନ କରି ପ୍ରକୃତ କମ୍ପାନୀର ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ଅନଲାଇନ୍ ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ଲଗଇନ୍ ବିବରଣୀ ସାହାରଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା । ଗୁଗଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଉପସଭାପତି ହିଥର ଆଡକିନ୍ସ ଯେ ଏହି ମଡେଲ୍ ସେହି ୱେବସାଇଟଗୁଡିକୁ ନିଜ ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲା ।
ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ଇରେଗୁଲାର୍ ସଂସ୍ଥାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:
ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଗୁଗଲ୍ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜେମିନି କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଆପେଆପେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ଏଆଇ ତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିରୋଧରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ । ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଇରେଗୁଲାର୍ ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଜଣାଶୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଏଆଇ ଲ୍ୟାବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଏଆଇ ସୁରକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ।
ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ:
କେବଳ ଗୁଗଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ମେଟା, ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ଏବଂ ଓପନଏଆଇ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇରେଗୁଲାର୍ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ମେଟା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଟେଷ୍ଟିଂ ସ୍ପେସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଡଭାନ୍ସ ସାଇବର ଆଟାକ୍ କରିନାହିଁ । ତେବେ ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନି ଭଳି ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ କମ୍ପାନୀର କ୍ଲୋଡ୍ ମଡେଲ୍ ପ୍ରକୃତ କମ୍ପାନୀର ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ନଥିଲା । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓପନଏଆଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ୍ ଭାବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏକ ଗବେଷକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଜନିତ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ଏଭଳି ଚତୁର୍ଥ ହ୍ୟାକିଂ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାବି:
ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ମିଳୁଥିବା ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଡାରିଓ ଆମୋଡେଇ ଏଆଇ ବିକାଶର ଗତିକୁ ଧିମା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ଓପନଏଆଇର ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟା ନାଡେଲା ଏଆଇ ବିକାଶକୁ ଧିମା କରି ସୁପରଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ମାନବ ଜାତିର ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଭଳି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୀନ୍ଠାରୁ ଆମେରିକା ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଛି ।