ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଗୁଗଲ ଦେଉଛି 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା AI Plus ସବସ୍କ୍ରିପସନ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ କ୍ଲେମ୍
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଗଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଗୁଗଲ AI ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Published : August 20, 2026 at 9:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ (Google) ପକ୍ଷରୁ କଲେଜ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁଗଲର ପ୍ରିମିୟମ AI ପ୍ଲାନ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ଅଫର ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ହାୟର ୟୁଜେଜ୍ ଲିମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଡେମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସହାୟତା କରିବ । ଗୁଗଲର ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା (US) ଏବଂ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 140ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ।
ୟୁଏସ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ:
ଏହି ବିଶେଷ ସର୍ଭିସ ପ୍ଲାନକୁ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି । ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ 'Google AI Pro' ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ମାସିକ 19.99 ଡଲାର (ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 1,950 ଟଙ୍କା) ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ରେ Gemini ର 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ୟୁଜେଜ୍ ଲିମିଟ୍, Gemini Sparkର ଆକ୍ସେସ, ଜିମେଲ୍ (Gmail) ଓ ଗୁଗଲ ଡକ୍ସ (Google Docs) ଭଳି ଆପ୍ସରେ ଜେମିନିର ବ୍ୟବହାର, 5TB ର କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲ ହେଲ୍ଥ ଭଳି ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଆଡ୍-ଫ୍ରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ 'Google AI Pro' ଏବଂ YouTube Premium ର ଏକ ବଣ୍ଡଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ବାହାରେ ଥିବା ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 12 ମାସ ପାଇଁ 'Google AI Plus' ପ୍ଲାନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାର ସାଧାରଣ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ ମାସିକ 399 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଅଧୀନରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Gemini Omni ର ସପୋର୍ଟ, Geminiର 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ୟୁଜେଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏବଂ 400GBର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ:
ଭାରତୀୟ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲର ବିଭିନ୍ନ AI ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମୟସୀମା ନିମ୍ନଭଳି ରହିଛି:
Google AI Plus ପ୍ଲାନ୍: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା (12 ମାସ ବା 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ)
Google AI Pro ପ୍ଲାନ୍: ମାସିକ 489 ଟଙ୍କା
YouTube ସହିତ Google AI Pro ପ୍ଲାନ୍: ମାସିକ 550 ଟଙ୍କା
ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭେସନ ପ୍ରୋସେସ୍:
ଗୁଗଲ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି ମାଗଣା ସର୍ଭିସ ପାଇଁ କେବଳ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅଫର କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ:
ଷ୍ଟେପ୍ 1: ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଡିଭାଇସରେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 2: ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ 'Gemini for Students' ଟାଇପ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 3: ଏହାପରେ 'Claim a student plan at no cost' ଅପ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 4: ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ AI ପ୍ଲାନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ AI ପ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 5: 'Get student offer' ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 6: ନିଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।
ଷ୍ଟେପ୍ 7: ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଧ କ୍ରେଡିଟ୍ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ କରି ସାଇନ୍-ଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ, ଏହି ମାଗଣା ପ୍ଲାନ୍ ଚୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ନିଆଯିବ ନାହିଁ । କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କାର ଏକ ଅଥୋରାଇଜେସନ ଫି ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯିବ, ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ ବା ରିଫଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ । ଭେରିଫିକେସନ୍ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ୟୁଜର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବେ ପ୍ରିମିୟମ AI ପ୍ଲାନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଯିବ ।