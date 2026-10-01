ଭାରତରେ ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ‘Fitbit Air’ ଟ୍ରାକର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ
ଗୁଗଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସ୍କ୍ରିନଲେସ୍ ଫିଟନେସ ଟ୍ରାକର Fitbit Air ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 13,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ସପ୍ତାହର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ମିଳିବ ।
Published : October 1, 2026 at 8:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଫିଟନେସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ୱିୟରେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ 'Fitbit Air' ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫିଟନେସ ଟ୍ରାକରଟି ଏକ ସ୍କ୍ରିନଲେସ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଯାହାକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଏବଂ ଦିନରାତି ସହଜରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାକର ଗୁଗଲ୍ ହେଲଥ୍ କୋଚ୍ (Google Health Coach) ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହି ମିଶି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ହେଲଥ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ । ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଲେସ୍ ଟ୍ରାକର ତୁଳନାରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଛି ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପଲବ୍ଧତା:
ଭାରତରେ ଗୁଗଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ Fitbit Air ର ମୂଲ୍ୟ 13,999 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ Obsidian, Berry, Lavender ଏବଂ Fog ଭଳି ଚାରୋଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଗୁଗଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ରିଟେଲ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଗଲ୍ ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ Google Health Premium ସେବାର 3 ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଟ୍ରାୟଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ହେଲଥ୍ କୋଚ୍ ସେବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ ।
ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ହାର୍ଡୱେର ଡିଜାଇନ୍:
ଏହି ଟ୍ରାକରର ବୈଷୟିକ ଡିଜାଇନ୍କୁ ବହୁତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ Pebble ଟ୍ରାକର କୋରକୁ ବାହାର କରି ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ବଜାରରେ 3 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପରଫରମାନ୍ସ ଲୂପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାହା ରିସାଇକେଲ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ରେ ତିଆରି ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ-ଏଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସିଲିକନ୍ରେ ନିର୍ମିତ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାହା ହାଇ-ଇଣ୍ଟେନସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଏଲେଭେଟେଡ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାହା ଏହି ଟ୍ରାକରକୁ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲଥ୍ ସେନ୍ସର ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ:
Fitbit Air ଗୁଗଲ୍ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫିଟନେସ ଟ୍ରାକର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଡଭାନ୍ସ ବୈଷୟିକ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ 24 ଘଣ୍ଟାର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ମନିଟରିଂ, Afib ଆଲର୍ଟ ସହ ହାର୍ଟ ରିଦମ ଟ୍ରାକିଂ, ବ୍ଲଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭଲ୍ (SpO2), ରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରେ । ଡିଭାଇସ୍ରେ କୌଣସି ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିସ୍ ହୁଏନାହିଁ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସ ଗୁଗଲ୍ ହେଲଥ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଡାଟା ଲଗ୍ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପୂରା ଦିନସାରା ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ।
ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲଗିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଗୁଗଲ୍ ହେଲଥ୍ ଆପ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏହି ଟ୍ରାକର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ୱର୍କଆଉଟ୍ ଏବଂ ରନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ଡିଟେକ୍ଟ କରି ଲଗ୍ କରିଦିଏ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଆହୁରି ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ମାନୁଆଲି ୱର୍କଆଉଟ୍ ଲଗ୍ କରିବାର ଅପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ନିଜ ଜିମ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ୱାଇଟ୍ବୋର୍ଡ ୱର୍କଆଉଟ୍ର ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏଆଇ କୋଚ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଡାଟା ଲଗ୍ କରିପାରିବେ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Noiseର ବଜେଟ୍ ସ୍କ୍ରିନଲେସ୍ ଟ୍ରାକର ସହ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ ।