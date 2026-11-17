ବିନା ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି AI ଏଜେଣ୍ଟ: ଗୁଗଲ ରିପୋର୍ଟ
Google Threat Intelligence Group ଏବଂ Mandiant ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଏବେ ବିନା ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ AI ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
Published : November 17, 2026 at 9:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ମଣିଷ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ବସି କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଧାରଣା ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଏବେ ଲାଇଭ୍ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । Google Threat Intelligence Group (GTIG) ଏବଂ Mandiant ର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ କୌଣସି ମଣିଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ୟାଚ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରମଣରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି । ଯଦିଓ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ମୌଳିକ ପଦ୍ଧତି ବଦଳି ନାହିଁ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନେ ଏବେ ବି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନଥିବା ସିଷ୍ଟମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ AI ଟୁଲର ଗତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକତା ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ଟୁଲ୍ ପାଲଟିଲା ଆକ୍ରମଣର ଅସ୍ତ୍ର
New GTIG AI Threat Tracker: As 2027 nears, human latency is leaving the attack chain—from autonomous patch-to-exploit pipelines to hijacked cloud quotas & backdoored configs. 📄 Full report: https://t.co/lNcURijizF ▶️ 2027 insights: https://t.co/fBbsskkBuG https://t.co/uuiJN76nZd— Google Cloud Security (@GoogleCloudSec) November 16, 2026
ଗୁଗୁଲର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ହ୍ୟାକର୍ସ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଇବର ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଓପନ୍-ସୋର୍ସ AI ପେନଟେଷ୍ଟିଂ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 'ARTEX' ବା ଅଟୋନୋମସ୍ AI ପେନିଟ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ (FBI) ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି ।
2026 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସତର୍କତାରେ FBI କହିଛି ଯେ ଅପରାଧୀମାନେ ଅତିକମରେ 2026 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଟାର୍ଗେଟରେ ଆର୍ଥିକ ସେବା, ସରକାରୀ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ CAIRN, CyberStrikeAI, PentAGI ଏବଂ HexStrike AI ଭଳି ଅନ୍ୟ ଟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜସ୍ୱ ଟୁଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ଲୋଭୀ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୁପ୍ତଚର ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । GTIG ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଯେ ଚୀନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁପ୍ତଚର ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଟାକ୍ ଟୁଲ୍ ତିଆରି କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟୁଲଗୁଡ଼ିକ ନେଟୱାର୍କ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ କୋଡରେ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ୁଥିବାରୁ ଧରାପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ କୁଶଳୀ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ।
ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଉଛି ଓ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍
ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ GTIG ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବିନା କୌଣସି ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । exploit_agent ନାମକ ଏକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଚଳାଉଥିବା ଏକ ଖୋଲା ସର୍ଭରରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ଯାହା ଅନେକ ଉନ୍ନତ AI ମଡେଲ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବ ଓ ପରର ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୋଡ୍ ତୁଳନା କରି ତ୍ରୁଟି ଖୋଜେ, ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଚଳାଏ ।
ଏହି ସର୍ଭରରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଡାଟା, ପାସୱାର୍ଡ ଅନୁମାନ କରିବାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ୱେବସେଲ୍ ନାମକ ଗୁପ୍ତ ଆକ୍ସେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ୱେବସେଲ୍ ହଟାଇବାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରହିଥିଲା । ଏହାର ସେଟିଂସ୍ ଫାଇଲରେ ରୁଷୀୟ ଭାଷାରେ ନୋଟ୍ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅପରେଟର ଫ୍ରାନ୍ସର ମିଡିଆ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୱେବସାଇଟଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲା । GTIG ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, 2026 ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜିରୋ-ଡେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 22 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2025 ରେ ମାସିକ ହାରାହାରି 8 ଥିଲା । ଏଥିସହ 2026 ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି PHP ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ଆସିବା ପରେ ଅନଲାଇନରେ ଶହ ଶହ ନକଲି AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଆଟାକ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଚୋରି ହୋଇଥିବା AI ଆକ୍ସେସ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି
2026 ରେ Mandiant ଅନେକ 'LLMjacking' ମାମଲାର ମୁକାବିଲା କରିଛି । ଏଥିରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କ୍ଲାଉଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ କରି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପାୱାର ଏବଂ AI କୋଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନକଲି ଚାର୍ଜ 100,000 ଡଲାର ଟପିଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ମାମଲାରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 1 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବଟନେଟ୍ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ AI ଅନୁରୋଧ ପଠାଇଥିଲା । ଏହି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଆକ୍ସେସକୁ 'LLM Mixers' ନାମକ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ଦୋକାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଜେଲବ୍ରୋକେନ୍ AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ମିଲିୟନ୍ ଟୋକେନ୍ ପିଛା 0.10 ଡଲାରରୁ 25 ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ।
Hackers are now using LLMs to continuously scan software updates, spot newly fixed bugs, and build attacks before teams can apply the fix — all without human involvement. That’s according to the latest report from the Google Threat Intelligence Group. We're helping defenders counter automated threats with Google AI Threat Defense, which combines Gemini and other frontier models to find and fix flaws before attackers can exploit them.— News from Google (@NewsFromGoogle) November 16, 2026
ବ୍ୟାକଡୋର ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୋଡିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର
ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନକଲି IT କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଚାକିରି ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଲେଖିବା ଓ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ AI ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । GTIG ଦେଖିଛି ଯେ 2026 ରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରଣନୀତି ବଦଳିଛି ଏବଂ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପର କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ MIDNIGHT NEPTUNE ନାମକ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ନକଲି ରିକ୍ରୁଟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ SynthID ୱାଟରମାର୍କ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହା AI ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ନକଲି ରିକ୍ରୁଟରମାନେ ClickFix ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାର୍ଗେଟଗୁଡ଼ିକୁ ନକଲି ମିଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନେଇ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ । ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କମ୍ପାନୀର .claude/settings.json ଫାଇଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ Claude Code ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ SOMBERMEME ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକଡୋର ଆପେଆପେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା । ସନ୍ଦେହ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ GitHub ରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଆକ୍ସେସ୍ ଟୋକେନର ନାମ Microsoft Copilot ରଖିଥିଲେ ।
ଅସଲି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ନକଲି ଲୋକ
GTIG ର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ AI ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏହାକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । 2026 ଅଗଷ୍ଟରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଗବେଷକମାନେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଭାଷା ଏବଂ କଥିତ ଶବ୍ଦ ନକଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
Threat actors are weaponizing ARTEX, an open-source, large language model (LLM)-driven agentic platform to automate multiple phases of cyber intrusions at machine speed. Since at least August 2026, a variety of malicious cyber actors have used ARTEX to conduct campaigns targeting organizations globally across multiple sectors, including financial services, government, and technology. ARTEX significantly reduces the time required to chain attack techniques and enables threat actors with minimal technical expertise to conduct complex, multi-target operations simultaneously. Today, the FBI released a FLASH highlighting the tactics, techniques, and procedures and indicators of compromise associated with the ARTEX framework. Organizations should follow the mitigation steps outlined in the FLASH to improve their security posture in response to ARTEX and similar agentic SI frameworks: https://t.co/cO0DwWzOhY— FBI San Diego (@FBISanDiego) November 16, 2026
ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ନଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ବନାନ ତ୍ରୁଟି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫୋନ୍ ଫଟୋ ଭଳି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଛବିଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରେନ୍ ଓ ଅସମାନ ଆଲୋକ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ୍ଲାଉଡ୍-ଆଧାରିତ ଫୋନ୍ ଫାର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି 100,000 ରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଓ ବ୍ରାଉଜିଂ କରି ପୁରୁଣା ହେବା ପରେ ପ୍ରଚାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । ନିଜ ସରକାର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ଟୁଲ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଜନା କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।