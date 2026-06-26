ETV Bharat / technology

ଏବେ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ ଷ୍ଟକ୍ ଡାଟା ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Google Financeର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍

ଗୁଗଲ୍ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ନିଜର ଗୁଗଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଟୁଲ୍‌କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ ଭାବରେ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଲାଇଭ୍ କରିଛି ।

Users on the web version can now set up a daily pre-market briefing that highlights major movements in stocks and crypto.
ୱେବ୍ ଭର୍ସନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଏକ ଦୈନିକ ପ୍ରାକ୍-ମାର୍କେଟ୍ ବ୍ରିଫିଂ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋରେ ପ୍ରମୁଖ ଗତିବିଧିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥାଏ। (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଥିକ ବଜାର ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ୱେବ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ବିଟା ଭର୍ସନରେ ଚାଲୁଥିବା ନିଜର ଫାଇନାନ୍ସ ଟୁଲ୍‌କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅଲୋନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ (Standalone Android App) ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗୁଗଲ ଫାଇନାନ୍ସ (Google Finance) ଆପ୍‌କୁ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଲାଇଭ୍ କରିଦେଇଛି । 26 ଜୁନ୍ 2026 ରେ ଏହି ଆପ୍‌କୁ ଅଫିସିଆଲି ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗଲ ନିଜର ପୁରୁଣା ଫାଇନାନ୍ସ ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ୟୁଜର୍ସ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଏହି ଆପ୍‌ର ୱାପସି ହୋଇଛି ।

ଏଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟୁଲ୍ ଏବଂ ରିୟଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡାଟା:

ୱେବ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଭଳି ଏହି ନୂଆ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜର ୱାଚ୍‌ଲିଷ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ବଜାରର ରିୟଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡାଟା ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ଆପ୍‌ରେ ଏକ ଲାଇଭ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫିଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ସ ଆପ୍ ଭଳି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ୱାଚ୍‌ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଷ୍ଟମାଇଜ୍‌ଡ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବ ।

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଆପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟୁଲ୍ । ଏଥିରେ ଏକ ଏଆଇ-ପାୱାର୍ଡ "କି ମୋମେଣ୍ଟସ୍" (Key Moments) ଫିଚର୍ ରହିଛି, ଯାହା କୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଗଲା କିମ୍ବା ତଳକୁ ଖସିଲା, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନାଲିସିସ୍ ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ତେବେ ଗୁଗଲ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍‌ରେ ୱେବ୍ ଭର୍ସନର ସମସ୍ତ ଫିଚର୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ନିଂସ କଲ୍ସ ଏବଂ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଟ୍ରାକିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍‌ରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ।

ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଡେଲି ପ୍ରି-ମାର୍କେଟ୍ ବ୍ରିଫିଂ:

ଗୁଗଲ ଫାଇନାନ୍ସର ୱେବ୍ ଭର୍ସନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଫିଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ବିନିଯୋଗକୁ ଗୋଟିଏ ଡାଶ୍‌ବୋର୍ଡରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ହୋଲ୍ଡିଂସର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଶେୟାର କରି, କିମ୍ବା CSV ଏବଂ PDF ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରି ସହଜରେ ନିଜର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସେଟଅପ୍ କରିପାରିବେ । ଏହାପରେ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କେଉଁ ସେକ୍ଟରର ସେୟାର କମ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ-ଟର୍ମ ଗ୍ରୋଥ୍ କେମିତି ହେବ ।

ଏହା ସହିତ ୱେବ୍ ଭର୍ସନରେ 'ଡେଲି ପ୍ରି-ମାର୍କେଟ୍ ବ୍ରିଫିଂ' (Daily Pre-Market Briefing) ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଜାର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ରାତିସାରା ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟକ୍ସ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ । ଏହି ସମସ୍ତ କଷ୍ଟମାଇଜ୍‌ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଗଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ । ଏହି ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଗୁଗଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଟା ଭର୍ସନରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! 41% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଆପଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା V8 ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ BMW X6 M60i xDrive, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

Ampereର ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର Reo VYB ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ ଏବଂ ରେଞ୍ଚ

TAGGED:

GOOGLE FINANCE ANDROID
REAL TIME STOCK DATA
AI INVESTING TOOL
ଗୁଗଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଆପ୍
GOOGLE FINANCE APP LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.