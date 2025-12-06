ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଓ ଇମେଲ୍ ନିଜେ ଭରିବ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ; ଆସିଲା Autofill ଫିଚର
ଗୁଗଲ୍ ଏହାର କ୍ରୋମ୍ରେ ଅଟୋଫିଲ୍ ଫିଚରକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ନାମ ଓ ଇମେଲ୍ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହି କାମ କରିବ କ୍ରୋମ୍ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 6, 2025 at 3:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ନିଜର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରର ଉଭୟ ମୋବାଇଲ୍ (Android + iOS) ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଅଟୋଫିଲ୍ ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଗଲ୍ ୱଲେଟ୍ ଭଳି ସେବାରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଫିଚରକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଚୟନ କରିବା ସହଜ କରିବ । ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରତିଥର ନାଁ ଓ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କ୍ରୋମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ ।
ଏହି ଅପଡେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି Chrome ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଖାଇବା ସହଜ କରିବା, ଯାହାଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା କାମକୁ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ଫର୍ମ ଭରୁଥାଉ, ସପିଂ କରିବା ସମୟରେ ନାଁ ଓ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ । ଏହି ସୂଚନା ଏବେ କ୍ରୋମ୍ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ନିଜେ ଦେବ ।
Autofillରେ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା
ଅଟୋଫିଲ୍ ଫିଚର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ Google ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଏବଂ ସେଭ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଫିସ/ଘର ଠିକଣା ବାହାର କରିପାରିବ । ଏହା ଡେସ୍କଟପ୍ ସହିତ Chromeର iOS ଏବଂ Android ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଲାଗି ଉନ୍ନତ ହେଲା Chrome
ଗୁଗଲ୍ ଏବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡରେ Google ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ କୀବୋର୍ଡ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଟୋଫିଲ୍ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛି । ଅପଡେଟ୍ ଏହି ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାକୁ ସହଜ କରିବ। ଏହି ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିର ସୂଚନା ଦେଖାଇବେ, ଯାହାକି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ସମାନ ନାମ ସହିତ ଦୁଇଟି ଯୋଗାଯୋଗ ଥାଏ, ତେବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
Google Walletରେ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଅଟୋଫିଲ୍ କରିବ କ୍ରୋମ୍
ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଭ୍ରମଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ Google Walletରେ ଏକ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ Chrome ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଭଡ଼ା କାର ବୁକିଂ, ହୋଟେଲ ଚେକ୍-ଇନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ଫର୍ମରେ ବିମାନ ଆଗମନ ସମୟ, ଦିନ ଏବଂ ଅବତରଣ ସମୟ ପରି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ବୟଂ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ Google ସବୁଠି ସମାନ ଡାଟାକୁ ନିଜେ ପୂରଣ କରିବ ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଠିକଣା ସମର୍ଥନ
ଗୁଗଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୋମର ଅଟୋଫିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମେକ୍ସିକାନ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ସାମିଲ । ପୂର୍ବରୁ, କ୍ରୋମ୍ର ଅଟୋଫିଲ୍ ଅଧିକାଂଶ ଆମେରିକୀୟ-ଶୈଳୀର ଠିକଣା (ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନମ୍ବର + ଜିପ୍ କୋଡ୍) ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ସଠିକ ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ୍ ବିଦେଶୀ ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି ।
ବିଶେଷକରି ମେକ୍ସିକୋରେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହିପରି ଠିକଣା ଲେଖନ୍ତି: ଉଦାହରଣ – “Ignacio Zaragoza Street, between 5 May Street and Revolución Avenue।” ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ "ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ" ଥିବା ମେକ୍ସିକାନ୍ ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରେ । ଏପରିକି ଏହି ଫିଚର "ଜାପାନରେ ଫୋନେଟିକ୍ ନାମ"କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଯାହାକୁ ପରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରେ । ଏହି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସମର୍ଥନ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟୋଫିଲ୍ ଫିଚରକୁ ଅଧିକ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।