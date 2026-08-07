ETV Bharat / technology

ବାତ୍ୟା ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚ଼ନା ଦେବ Google AI, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରେ କାମ

ଗୁଗଲ୍ ଡିପମାଇଣ୍ଡ ଏକ ନୂତନ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ WeatherNext ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିବାର ଏକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବ ।

Google AI will warn of storms 24 hours before they arrive
ବାତ୍ୟା ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚ଼ନା ଦେବ Google AI (Image Credit: Google Deepmind)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଗତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ ଡିପମାଇଣ୍ଡ (Google Deepmind) ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ କୁଦ୍ରତୀ ଆଧୁନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍‌ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 1 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିବ । ଗୁଗଲ୍ ଡିପମାଇଣ୍ଡର ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡେଲର ନାମ WeatherNext ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶେଷ ମଡେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଦିନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଇନ୍ସ ଜର୍ନାଲ 'ନେଚର' (Nature) ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଏଆଇ ବୈଷୟିକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧି ବା 10 ବର୍ଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ।

ବାତ୍ୟାର ସଠିକ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଓ ତଥ୍ୟ:

ସାଇନ୍ସ ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ବା ଦିଗ, ଏହାର ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ପବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହି ୩ ଟି ଯାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷର ବହୁତ ସଠିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରେ । ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ । ବିଗତ 50 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିରୀହ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପାଖାପାଖି 1.4 ଟ୍ରିଲିଅନ ଡଲାରର ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିବା ସବୁବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଆସିଛି, ଯାହାର ସମାଧାନ ଏବେ WeatherNext ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ ।

20 ଟେରାବାଇଟ୍ ଡାଟା ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ:

ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା 3 ଦିନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କେବଳ 2 ଦିନ ପୂର୍ବର ତଥ୍ୟ ଭଳି ହିଁ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଗଲ୍‌ର ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ଗୁଗଲ୍ ଡିପମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ ହରିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର (NHC), CIRA ଏବଂ ୟୁକେ ମେଟ୍ ଅଫିସ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ମିଶି ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ମଡେଲକୁ ପ୍ରାୟ 20 ଟେରାବାଇଟ୍ (TB) ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପାଣିପାଗ ଡାଟା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 5,000 ଐତିହାସିକ ବାତ୍ୟାର ରେକର୍ଡ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଖରାପ ପାଣିପାଗର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିପାରେ । ଗତ 2025 ମସିହାର ହରିକେନ୍ ସିଜନ ସମୟରେ ଏହି ମଡେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ 'ହରିକେନ୍ ମେଲିସା' ଜମାଇକାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ହେଲା କୋଡ୍:

ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଏହି ଆଧୁନିକ ମଡେଲର ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣ ଯଥା WeatherNext 2 ଏବଂ WeatherNext Cyclones କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ (Open Source) କରିଦେଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଗବେଷକ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ଏଜେନ୍ସି ଏହାର କୋଡ୍ ଏବଂ ମଡେଲ୍ ୱେଟ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ମଡେଲଟି ମାତ୍ର 28x28 କିଲୋମିଟର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ ଡାଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ହାଇ-ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 100 ଗୁଣ କମ୍ ବାରିକ୍ ଅଟେ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସହଜ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ହାଲୁକା ଭର୍ସନ WeatherNext 2-mini ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଗୁଗଲ କୋଲ୍ୟାବ୍ ନୋଟବୁକ୍ ଉପରେ ମାଗଣାରେ ଚଲାଯାଇପାରିବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ନିଜର Weather Lab ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ଏବେ ତାପମାତ୍ରା, ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ସ୍ପିଡ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା Bajajର ଦମଦାର ବାଇକ୍: ମାତ୍ର 1.33 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ Google Maps ଓ V4 ଇଞ୍ଜିନ୍‌

ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା AI ଚାଲୁଥିବା E3 Trion ସ୍କୁଟର, କାର୍ ଭଳି ମିଳିବ ଡାସକାମ୍ ଫିଚର୍

3.80 କୋଟିରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Range Rover SV Ultra: ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଏହାର ଦମ୍‌ଦାର ଫିଚର୍ସ

ମାତ୍ର 9.99 ଲକ୍ଷରେ Tata ଲଞ୍ଚ କଲା ସୁପର୍ ଏସୟୁଭି, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ଲୁକ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

GOOGLE DEEPMIND WEATHERNEXT
CYCLONE FORECASTING AI
WEATHER PREDICTION MODEL
ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍
ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.