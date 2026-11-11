AlphaProof Code: ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଓ ସିଗନାଲ୍ ଚାଟ୍ କେହି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ! ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଗୁଗଲ୍ AI
ଗୁଗଲ୍ ଡିପମାଇଣ୍ଡର ଗବେଷକମାନେ ଆଲଫାପ୍ରୁଫ୍ କୋଡ୍ ନାମକ ନୂଆ AI ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ମାତ୍ର 4 ସପ୍ତାହରେ ସିଗନାଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗାଣିତିକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 11, 2026 at 6:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହ୍ୱାଟସଆପ୍, ସିଗନାଲ୍ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ୍ ମେସେଜରେ ପଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ୍ ଓ ଭଏସ୍ କଲ୍ ସତରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ସେନେଇ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ୍ ଡିପମାଇଣ୍ଡର ଗବେଷକମାନେ ସିଗନାଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଓପନ୍-ସୋର୍ସ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସିଗନାଲ୍, ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ମେସେଜ୍ ଭଳି ଆପରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଏବଂ ଭଏସ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଗବେଷକମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯାଞ୍ଚ ବା ଫର୍ମାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ 'ଆଲଫାପ୍ରୁଫ୍ କୋଡ୍' ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହା AI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲର ମୂଳ କୋଡର ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଣିତିକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ ।
ଫର୍ମାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ, କାରଣ ଏହା ଗାଣିତିକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏକ କୋଡ୍ ବିନା କୌଣସି ତ୍ରୁଟିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲୁଛି । ତେବେ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଅଧିକ ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଗବେଷକମାନେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମାନବୀୟ ଦକ୍ଷତା ସହିତ AI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ।
ଗୁଗଲ୍ ଡିପମାଇଣ୍ଡର ଗବେଷକ ପୁଷ୍ମିତ କୋହଲି ଏବଂ ସ୍ୱରତ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେ AI ସହିତ କିମ୍ବା ବିନା AIରେ ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୋଟୋକଲର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ କୌଣସି ପଦ୍ଧତିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି ।"
ଗୁଗଲ୍ ଡିପମାଇଣ୍ଡ କିପରି ସିଗନାଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା?
ଆଲଫାପ୍ରୁଫ୍ କୋଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ମଲ୍ଟି-LLM ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଯାହା ଫର୍ମାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ । ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପରରେ ଗୁଗଲ୍ ଡିପମାଇଣ୍ଡ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଛି:
- ମାନବ ଗବେଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ମିଶି ସିଗନାଲର ସୁରକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗାଣିତିକ ବିବରଣୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମାନବ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।
- Gemini Carbon ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧାଡ଼ିର 'ଲିନ୍' କୋଡ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଷା ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କୋଡର ସଠିକତାକୁ ଗାଣିତିକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ ।
- ଏହାପରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଏହି ପ୍ରମାଣର ଅଡିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଡବେସର ମାତ୍ର 1 ପ୍ରତିଶତ, କାରଣ ଲିନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବାକି ଅଂଶ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା) ।
ଆଲଫାପ୍ରୁଫ୍ କୋଡରେ AI ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସେହି ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରୁଛି । ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣକୁ ଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ।
ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ତରରେ ଅଟକି ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର AI ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାଇଲ୍ ହୋଇଥିବା କୋଡ୍ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରୁଛି । ଯେପରିକି କୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ସାମୟିକ ଭାବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଡିଭାଇସରେ ଚାଲୁଥିବା ସଠିକ୍ କୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛି ।
ଗବେଷକମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେହେତୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରାୟତଃ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ । ଏତେ ଜଟିଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର 4 ସପ୍ତାହ ସମୟ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା । ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ସିଗନାଲର ମୂଳ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ କୋଡ୍ ଆମ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।"
ଆଲଫାପ୍ରୁଫ୍ କୋଡ୍ ସଠିକ୍ କୋଡ୍ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷକମାନେ ଏକ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ସିଗନାଲ୍ କୋଡର ଏକ ଅଲଗା ସଂସ୍କରଣରେ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇଥିବା 2ଟି ପ୍ରକୃତ ତ୍ରୁଟି ବା ବଗ୍ ପୁଣିଥରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକ ମେସିନ୍-ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଯେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ।
ସିଗନାଲ୍ CTOଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ସିଗନାଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲର ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ସିଗନାଲର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧିକାରୀ ବା CTO ଏହରେନ୍ କ୍ରେଟ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡର ଛୋଟ ଅଂଶ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିବାବେଳେ ଗୁଗଲ୍ ଡିପମାଇଣ୍ଡର ପଦ୍ଧତି ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଲାଇଭ୍ କୋଡକୁ ବୈଧ ଲିନ୍ ଥିଓରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ AI ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅଟେ । AI-ଚାଳିତ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସିଗନାଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ କୋଡର ଗୋପନୀୟତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି ।"
ଭବିଷ୍ୟତର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା:
ଗୁଗଲ୍ ଡିପମାଇଣ୍ଡର ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସିଗନାଲର ମୂଳ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଫର୍ମୱେର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ସଫ୍ଟୱେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଫର୍ମାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଧୁନିକ ସାଇବର ବିପଦର ଗତି ଏବଂ ପରିମାଣର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଗାଣିତିକ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସଫ୍ଟୱେର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ।