Google Chromeରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ନୂଆ ଫିଚର, ଜାଣନ୍ତୁ
ଆପଣ ଏବେ ଯେକୌଣସି Chrome ଟ୍ୟାବକୁ ଆପଣଙ୍କର Android ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦବାଇ ପାରିବେ ।
Published : February 14, 2026 at 4:40 PM IST
Google Chrome New Feature ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଡେସ୍କ୍ଟପ୍ ହେଉଛି ବ୍ରାଉଜର । ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରାଉଜର କ୍ରୋମରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଗୁଗୁଲ୍ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭ୍ୟୁ-ବେସେଡ଼୍ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଶେଷରେ ଏହାକୁ କାଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ମ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଲିନକ୍ସ ବ୍ରାଉଜରେ ଉପଳବ୍ଧ ଥିଲା । ବ୍ରାଉଜର ଡ଼େସ୍କଟପ ଭର୍ସନ ପରି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୋଣସି ଟ୍ୟାବକୁ ପିନ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସର୍ବଦା ଉପରେ ଦେଖାଯିବ ।
କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ :
ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମର ଏହି ସୁବିଧାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭର୍ସନ 144.0.7559.132କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପରେ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ କରିପାରିବେ । ଏକ ଟ୍ୟାବ୍ ପିନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଦବାଇ ଧରି ରଖନ୍ତୁ,ପରେ ମେନୁରୁ ପିନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । କ୍ରୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଆପଣ ଚୟନ କରିଥିବା ବିକଳ୍ପଟି ପିନ୍ ହୋଇଯିବ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରି କିମ୍ବା କେବଳ ଟ୍ୟାବ୍ ବନ୍ଦ କରି ଏହାକୁ ଅନପିନ୍ କରିପାରିବେ ।
ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭ୍ୟୁ-ବେସଡ଼୍ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବାର ମାସକ ପରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୋମ୍ ଆପରେ ପିନ୍ ଫିଚର୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି । ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ "ପିନ୍ କରିଥିବା ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରର ସାମ୍ନାରେ ସେଭ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ କାମ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ।"
ଏହା ଗୁଗୁଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ପରି ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆସିଛି, ଯାହା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିପାରିବ । ନିକଟରେ, ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ରେ ନୂଆ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ୍ ସହିତ କ୍ରୋମର ସୁସଙ୍ଗତତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ।
ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୧୬ କ୍ୱାଟରଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରିଲିଜ୍ ୧ (QPR1) ର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ Pixel ମଡେଲକୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଏକ ଡେସ୍କଟପ୍ ପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ Samsung DeXର ଫଙ୍କସନ୍ ପରି ଏହି ଫିଚର Android ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ ଏକ ମଲ୍ଟି-ୱିଣ୍ଡୋ ଲେ-ଆଉଟରେ ପରିଣତ କରେ । ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରର ୟୁଜର ଏଜେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକର ଡେସ୍କଟପ୍ ସଂସ୍କରଣ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥାଏ।