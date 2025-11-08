ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହେଲା Google AI Pro ସବସ୍କ୍ରିପସନ
ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଏବେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ବୟସର ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଗଣା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 8, 2025 at 5:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତାର ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ Google AI Pro ସବସ୍କ୍ରିପସନକୁ 18 ମାସ ବା ଦେଢ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ Google ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ହୋଇପାରିଛି । ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ପ୍ରଥମେ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଫର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ସହଭାଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି RIL ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଅକ୍ଟୋବରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 1.45 ବିଲିୟନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଲଭ କରିବା । ଗୁଗଲ୍ ଭଳି ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆମର ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭାରତକୁ କେବଳ AI-ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ବରଂ AI-ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।
Google AI Pro subscription: କଣ ମିଳିବ ଲାଭ ?
ମାଗଣା ଗୁଗଲ୍ AI Pro ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେୟଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କରଣରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଫିଚରକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ମାଗଣା ଅଫର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଗୁଗଲ୍ର ନୂତନ Gemini 2.5 Pro AI ମଡେଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି, କୋଡିଂ, ଗଭୀର ଗବେଷଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲକ୍ କରିବ ।
ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଥିବା ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି Veo 3.1 Fast, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି AI-ଚାଳିତ ଭିଡିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସଂଳାପକୁ ସଂଯୋଜିତ କରିଥାଏ । ଏହି ମାଗଣା ଯୋଜନା Jio ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ Gemini Code Assist IDE ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ସୀମା ସହିତ Gemini କମାଣ୍ଡ ଲାଇନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (CLI) ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ପ୍ରୋ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ Google Workspace ଆପ୍ ଯେପରିକି Drive, Gmail, Docs, Sheets, Admin, Chats ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସୁଗମ AI ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବେ । ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନରେ 2TB କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଗୁଗଲ୍ର AI-ଚାଳିତ ଆପ୍ ଯେପରିକି Whisk, Flow ଏବଂ NotebookLM ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ସୀମା ସହିତ ସାମିଲ ।
କେମିତି ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପନ ପାଇବେ ?
ଏହି ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ Jio ସିମ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ପ୍ଲାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ୟୁଜର ମାଗଣା ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ପ୍ରୋ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରିବେ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-1: ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲେ MyJio ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। (ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ଆପ୍ ନାହିଁ, ତେବେ Google Play Store କିମ୍ବା App Storeରୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ)
- ଷ୍ଟେପ୍-2: ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଗଲା ପରେ, ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ର ଶୀର୍ଷରେ Early Access ବ୍ୟାନର ଖୋଜନ୍ତୁ।
- ଷ୍ଟେପ୍-3: ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟରେ "Claim Now" ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଷ୍ଟେପ୍-4: ବ୍ୟାନର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ, ଏକ ନୂତନ ବ୍ରାଉଜର ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବ ଯେଉଁଥିରେ ଅଫରର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-5: ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରୋ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସଫଳତାର ସହ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଜେମିନି ଆପ୍ ଖୋଲିପାରିବେ ।
