ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପାଇଁ 'ଇମରଜେନ୍ସି ଲୋକେସନ ସେବା' ଲଞ୍ଚ କଲା ଗୁଗଲ୍; କେମିତି ଲାଭବାନ ହେବେ ୟୁଜର ?
ଗୁଗଲ୍ ଭାରତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲୋକେସନ ସେବାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା GPS, Wi-Fi ଓ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଡାଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 23, 2025 at 6:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଭାରତରେ Android ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଏହାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲୋକେସନ ସେବା (ELS) ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ସେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁଜର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ପୋଲିସ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ । ELS ସେବା ଦ୍ବାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ୟୁଜରଙ୍କ "ସଠିକ ସ୍ଥାନ" ସେୟାର ହେବ ।
Android ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ELS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଚର ପୂର୍ବରୁ Android 6 ଏବଂ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଚାଲୁଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ELS ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
କେମିତି କାମ କରେ ELS ସେବା ?
ଗୁଗଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଭାରତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏହାର ELS ଫିଚରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ, ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କିମ୍ବା SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ରେ ELS ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭାଇସ୍ର GPS, Wi-Fi ଏବଂ ସେଲ୍ୟୁଲାର୍ ନେଟୱାର୍କରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକତା ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ।
ELS ଫିଚର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ୱେୟାରଲେସ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭାରତରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏପରି କରିବାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେବାକୁ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ" ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ, ପର୍ଟ ଟେଲିକମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର 112 ସହିତ ELS ସମର୍ଥନକୁ ସକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ମାଗଣା ସେବା ଯାହା କେବଳ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନରୁ 112 ଡାଏଲ୍ କଲେ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକ୍ କରେ ।
ଗୁଗଲ୍ କହିଛି ଯେ ELS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା Android 6.0 ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁସଙ୍ଗତ ଡିଭାଇସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Androidରେ ELS 20 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ କଲ୍ ଏବଂ SMS ମେସେଜ୍ ସୁବିଧାଜନକ କରିଛି । ELS ଗୁଗଲ୍ର ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ-ଆଧାରିତ Android Fused Location Provider ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ।
କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ELS ?
ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଗୋପନୀୟତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁଗଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚରଟି କେବଳ ଇମରଜେନ୍ସି ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ଫିଚର କେବେ ବି ୟୁଜରଙ୍କ ଲୋକେସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଗୁଗଲ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ ୟୁଜରଙ୍କ ଲୋକେସନ ସିଧାସଳଖ ଅଧିକୃତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ ।
ଗୁଗଲ୍ର 'ଇମରଜେନ୍ସି ଲାଇଭ ଭିଡିଓ' ଫିଚର
ନିକଟରେ ଗୁଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କଲ୍ କିମ୍ବା SMS ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଫିଡ୍ ରେସପଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ତଥାପି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏହାର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭିଡିଓ ଅନୁରୋଧ କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଫିଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ।