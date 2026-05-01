Pulsar ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: NS400Z ଦାମରେ 14,000 ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ହ୍ରାସ !
Bajaj Pulsar NS400Z ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 14,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି । କାରଣ 350ccରୁ କମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହାର କମିଯାଇଛି ।
Published : May 1, 2026 at 8:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା Bajaj Auto କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ Bajaj Pulsar NS400z ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହାର ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ନୂଆ GST ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଦାମ୍ରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏବେ ଏହି ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1.80(ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯାହା ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ ଲଞ୍ଚ ହେବା ସମୟରେ 1.94 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ।
ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି Bajaj Pulsar NS400Z ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 14,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ 350cc ରୁ କମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ (କର) ହାର କମିଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ବାଇକ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଅନ୍-ରୋଡ୍ (On-road) ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 24,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ।
ବାଜାଜ୍ ପଲସର NS400z ଇଞ୍ଜିନ୍:
ପୂର୍ବ ପଲସର NS400z ତୁଳନାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ରହିଛି । ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା NS400z ଏକ ଛୋଟ 349cc ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା 9,000 rpm ରେ 40 bhp ର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବଂ 7,500 rpm ରେ 33.2 Nm ର ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା 373cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ 42.4 bhp ଏବଂ 35 Nm ତୁଳନାରେ ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ଏହି ନୂତନ ଇଞ୍ଜିନର ବୋର୍ 89 mm ରେ ପୂର୍ବ 373cc ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସମାନ ରହିଛି; ତଥାପି, ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ 60 mm ରୁ 56.1 mm କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।
ବାଜାଜ୍ ପଲସର NS400z ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବାଇକ୍ ପୂର୍ବ ମଡେଲରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଏଥିରେ USD ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଫର୍କ, ଏକ ଆସିଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲଚ୍, ରାଇଡ୍-ବାଏ-ୱାୟାର ଥ୍ରୋଟଲ୍, ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ରାଇଡ୍ ଏବଂ ABS ମୋଡ୍, ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଏକ LCD ଉପକରଣ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଟର୍ନ୍-ବାଏ-ଟର୍ନ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-LED ଆଲୋକ ସେଟଅପ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାମ୍ କାଟ୍ ପରେ Bajaj Pulsar NS400Z ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଯଦି ଆପଣ 400 ସିସି ବର୍ଗରେ ଏକ ଦମଦାର ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ଆଉ ମିଳିନପାରେ ।
ଏହାର ବଜାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ପଲସାର୍ NS400z ନୂତନ ସବ୍-350cc ଟ୍ରାୟମ୍ଫ ସ୍ପିଡ୍ 400 ଏବଂ KTM 390 ଡ୍ୟୁକ୍ ପରି ବାଇକ୍ ଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ।