Gmail ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ଇମେଲ୍ Username
ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଆଇଡିକୁ ଏକ ଉପନାମ (ବିକଳ୍ପ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା) ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ ।
Published : April 1, 2026 at 8:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜିମେଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ଗୁଗୁଲ୍ ଶେଷରେ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି । ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ଆଇଡିର ୟୁଜରନେମ୍, ଯାହା @gmail.comରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ଆଇଡି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜରନେମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି ।
ଏହି ନୂତନ ଫିଚର୍ସର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା Gmail ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ । ଏହା ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ରହିବ । ଆପଣ ପୂର୍ବ ପରି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା Gmail ID ସହିତ ସମସ୍ତ ସେବାରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ । ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହା କିଛି ଚୟନିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ Google ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଫିଚ୍ରଟି ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଫିଚ୍ର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଗୁଗୁଲର ସପୋର୍ଟ ପେଜରେ ହିନ୍ଦୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ, ତେଣୁ ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ।
ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆଇଡିକୁ ଏକ ଉପନାମ (ବିକଳ୍ପ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା) ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆଇଡିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଇମେଲ୍ ନୂତନ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜାରି ରହିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ହରାଇବାରେ ରୋକିବ ।
ଆପଣଙ୍କ Google ଆକାଉଣ୍ଟର ଇମେଲ୍ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ
ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହି ଫିଚ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କି ନାହିଁ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
ପଦକ୍ଷେପ ୧: myaccount.google.com/google-account-emailକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
ପଦକ୍ଷେପ 2: ଯଦି ଆପଣ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର Google ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।
ପଦକ୍ଷେପ 3: ଉପରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଇମେଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇମେଲ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
ପଦକ୍ଷେପ ୪: Change Google Account email ଉପରେ ଟ୍ୟାପ କରନ୍ତୁ ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଫିଚ୍ରଟି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି:
ପଦକ୍ଷେପ 5: ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ନାମ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ପଦକ୍ଷେପ 6: "Change email" ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ "Yes, change email" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
ପଦକ୍ଷେପ 7: ସ୍କ୍ରିନରେ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ କରନ୍ତୁ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ Google ଆକାଉଣ୍ଟ ଇମେଲ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଇମେଲ୍ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଇମେଲ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ । Google ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ ତିନି ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏକ ନୂତନ Username ବାଛିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେହି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା Gmail IDରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଭଲ ନାମ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଗୁଗୁଲର ଏହି ନୂତନ ଫିଚର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।