ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ! AI କାରଣରୁ ବଢ଼ିଲା ମେମୋରୀ ଅଭାବ, ଶସ୍ତା ଫୋନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଡ଼
Counterpoint ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ମେମୋରୀ ଅଭାବ ଓ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 2026 ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିକ୍ରି 13.9 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 2027ରେ 6 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
Published : November 27, 2026 at 8:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ସର ଅଭାବ ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହ ଏହାର ବିକ୍ରି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ନୂଆ ମାର୍କେଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2027ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିକ୍ରି ପୁଣିଥରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ମେମୋରୀ ଅଭାବ ଏବଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବଢ଼ୁଥିବା ଦାମ୍ ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଶସ୍ତା ବା ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ କି Apple ଏବଂ Samsung ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ।
ଶସ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ:
କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ (Counterpoint Research)ର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମାର୍କେଟ ଆଉଟଲୁକ୍ ଟ୍ରାକର ଅନୁଯାୟୀ, 2026ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିକ୍ରି 13.9 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2027ରେ ଏହା ଆହୁରି 6 ପ୍ରତିଶତ କମିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସପ୍ଲାୟରମାନେ ପ୍ରଥମେ AI ଏବଂ ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରୁଥିବାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ମେମୋରୀର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଫଳରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଫୋନର ଦାମ୍ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ମେମୋରୀ କମାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାୟ 200 ଡଲାର (ପାଖାପାଖି 18,500 ଟଙ୍କା)ରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଶସ୍ତା ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଡର କମିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ବଡ଼ ODM ଏବଂ EMS ସପ୍ଲାୟର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେମୋରୀ ଯୋଗାଣ ସୀମିତ ରହିବ ଏବଂ LPDDR ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ଫୋନକୁ ଅଧିକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଫର୍ବିଶ୍ଡ ଫୋନ୍ କିଣିପାରନ୍ତି ।
Apple, Samsung ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି:
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, 2026 ଏବଂ 2027ରେ ବିକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ Apple ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହୋଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିକ୍ରି ଯଥାକ୍ରମେ 1 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 4 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ପ୍ରିମିୟମ୍ ପୋଜିସନିଂ, ଫାଇନାନ୍ସିଂ ବିକଳ୍ପ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସପ୍ଲାୟରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାଥମିକତା କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ସହାୟତା ମିଳିବ । ସେହିପରି Samsung ର ବିକ୍ରି 2026 ରେ 1 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 2027 ରେ 3 ପ୍ରତିଶତ କମିବାର ଅନୁମାନ ରହିଛି । ବଡ଼ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ୍ଷମତା ଏବଂ ରିଟେଲର ଓ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଓ ଫୋଲଡେବଲ୍ ଫୋନର ଚାହିଦା Galaxy A ସିରିଜର ଦୁର୍ବଳ ବିକ୍ରିକୁ ଭରଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଶସ୍ତା ସେଗମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ବଜାରରେ । କିଛି କମ୍ପାନୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ବଜାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ । ତେବେ Huawei ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିବ, ଯାହାର ବିକ୍ରି 2026ରେ 12 ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଚୀନରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି, ଘରୋଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏବଂ HiSilicon ଚିପର ଉନ୍ନତି Huawei କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯଦିଓ 2027ରେ ମହଙ୍ଗା ଦାମ୍ ଓ ସପ୍ଲାଏ ସମସ୍ୟା ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ।
2028ରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା:
ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2028 ମସିହାରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିକ୍ରି 6 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ମେମୋରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2027 ରେ ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ସମାନେ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିବା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବେ, ସେମାନେ 2028 ରେ ଫୋନ୍ ବଦଳାଇବା ଫଳରେ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ । ଚାଇନିଜ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମଧ୍ୟରେ Vivo, Honor, Oppo Group ଏବଂ Xiaomi ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ Apple ଓ Samsung ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବେ । ତଥାପି 2028 ର ବିକ୍ରି 2025 ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 14 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ତରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ 2030 ପରେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ଫୋଲଡେବଲ୍, ଅନ୍-ଡିଭାଇସ୍ AI ଏବଂ AI ଏଜେଣ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରିରେ ବଡ଼ ଉଛାଳ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ 6G ଫୋନ୍ ସାଧାରଣ ହେଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରନ୍ତି ।