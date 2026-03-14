ବ୍ରାଜିଲରୁ ମିଳିଲା ବିଶାଳକାୟ ଡାଇନେସୋର ପ୍ରଜାତିର ସନ୍ଧାନ ! ୧୨ଶହ କୋଟି ବର୍ଷର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ

Giant dinosaur found in Brazil
ବ୍ରାଜିଲରୁ ମିଳିଲା ବିଶାଳକାୟ ଡାଇନେସୋର (Image Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 14, 2026 at 8:44 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ରାଜିଲର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ନୂତନ ବିଶାଳକାୟ ଡାଇନେସୋର ପ୍ରଜାତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଯାହାର ନାମ Dasosaurus tocantinensis(ଡାସୋସରସ୍ ଟୋକାଣ୍ଟିନେନ୍ସିସ୍) ଅଟେ । 2021 ମସିହାରେ ବ୍ରାଜିଲର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମାରାନହାଓର ଡାଭିନୋପୋଲିସ୍ ନିକଟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବାଶ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା । ସାଓ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଭ୍ୟାଲିର ଫେଡେରାଲ୍ ୟୁନିଭରସିଟିର ଏଲଭର ମେୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।

କଣ ଥିଲା ରିପୋର୍ଟ?

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜୀବାଶ୍ମର ରିସର୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ବିଶାଳକାୟ ଡାଇନୋସର ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଯାହାର ନାମ ରଖାଗଲା ଡାସୋସରସ୍ ଟୋକାଣ୍ଟିନେନ୍ସିସ୍ (Dasosaurus tocantinensis) । ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଡାଇନୋସରର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିଟର ଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଘ ହାଡ଼ (femur)ର ଲମ୍ବ 1.5ମିଟର(ପାଖାପାଖି 59 ଇଞ୍ଚ) ରହିଥିଲା । ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ଡାଇନେସୋର ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ କେତେ ବିଶାଳକାୟ ଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ଡାଇନୋସର ମିଳିବା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ବ୍ରାଜିଲରେ ମିଳିଥିବା ଏହି 'ଦାସୋସରସ୍' ର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସ୍ପେନ୍ (ୟୁରୋପ)ରେ ମିଳିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଡାଇନୋସର ପ୍ରଜାତି 'ଗରୁମ୍ବାଟିଟାନ୍' (Garumbatitan) ସହିତ ବହୁତ ମେଳ ଖାଉଛି । ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ୟୁରୋପୀୟ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ସେହି ଅଶଂ ଯାହା ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ନାମରେ ଜଣାଯାଉଛି, ସେହିଠାରେ ଏହି ଜାତି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ।

କିପରି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଡାଇନୋସର୍‌:

୨୦୨୧ ମସିହାର କଥା। ବ୍ରାଜିଲର ମାରାନ୍‌ହାଓ (Maranhao) ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା । ଶ୍ରମିକମାନେ ନିତିଦିନିଆ କାମ ଭଳି ମାଟି ଖୋଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିଲେ ଯେ ସେହି ମାଟି ତଳେ ୧୨ଶହ କୋଟି ବର୍ଷର ଏକ ବିରାଟ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲା ଏମିତି କିଛି ଅଜଣା ହାଡ଼, ଯାହା ପୂରା ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ।

ବ୍ରାଜିଲର ଏହି ଚମତ୍କାର ଆବିଷ୍କାର ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଏବେ ବି କେତେ ଯେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କେଉଁ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ମାଟି ଖୋଳା ହେବ ଏବଂ ଅତୀତର କେଉଁ ନୂଆ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ!

  1. ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଲାର ନୂଆ ଦମଦାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ ଲଞ୍ଚ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିବ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍
  2. ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବ ଗୁଗୁଲ୍‌ !
  3. ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆମାଜନ ଆଣିଲା AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଣିକି ଘରେ ବସି ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ !
  4. ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆର୍ଟେମିସ୍ II ଚନ୍ଦ୍ର ଉଡ଼ାଣ ମିଶନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ନାସାର ସଫଳ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି

