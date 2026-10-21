ETV Bharat / technology

Android Autoରେ ଆସିଲା Geminiର Personal Intelligence ଫିଚର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଫୋନ୍ ଛୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ

ଗୁଗଲ ନିଜର Gemini Personal Intelligence ଫିଚରକୁ Android Auto ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି ଯାହା ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ଯୋଗାଇବ ।

GEMINI ANDROID AUTO ANDROID AUTO GEMINI PERSONAL INTELLIGENCE GOOGLE AI CAR ଗୁଗଲ ଜେମିନି
ଏବେ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭ୍‌ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ ସମୟ, ଗେଟ୍‌ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ସେଭ୍‌ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍‌ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ । (ଫଟୋ: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2026 at 5:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍‌ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିବା କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍‌ ନିଜର Gemini Personal Intelligence ଫିଚରକୁ Android Auto ପାଇଁ ରୋଲ୍‌ ଆଉଟ୍‌ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍‌ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍‌ ନ ଛୁଇଁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ । ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁବିଧା Google built-in ଥିବା କାର୍ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।

ଗୁଗଲ୍‌ ଆପ୍ସରୁ ମିଳିବ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ:

Personal Intelligence ହେଉଛି Geminiର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର,ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଗଲ୍‌ ଆପ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ୟୁଜରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ପରେ ଏହି AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Gmail, Google Photos, Google Maps, Workspace, Youtube ଏବଂ Searchରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭ୍‌ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ ସମୟ, ଗେଟ୍‌ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ସେଭ୍‌ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍‌ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ।

ବଜେଟ୍‌ ରେଞ୍ଜରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା LAVAର ନୂଆ ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ AI ରିଜନିଂ କ୍ଷମତା:

GEMINI ANDROID AUTO ANDROID AUTO GEMINI PERSONAL INTELLIGENCE GOOGLE AI CAR ଗୁଗଲ ଜେମିନି
ୟୁଜରଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, AI ନିଜେ ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ଡାଟାବେସରୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ । (ଫଟୋ: Google)

ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ କାର୍ ଭିତରେ Geminiର ରିଜନିଂ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବ । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଭଏସ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍‌ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା ସଠିକ୍ ତଥା ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ । ୟୁଜରଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, AI ନିଜେ ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ଡାଟାବେସରୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଉପରେ ରହିପାରିବ ।

କିପରି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବ ଏହି ସୁବିଧା:

ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର Gemini ଆପ୍ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ Personal Intelligence ଫିଚରକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ Android Auto ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଆପେ ଆପେ କାର୍ ସିଷ୍ଟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଏହି ଫିଚର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Gemini ସେଟିଂସକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ମାନୁଆଲି ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଆପ୍ସର ତଥ୍ୟ Gemini ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହା ବାଛିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଛି ସାଇବର ଠକେଇ: ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଚେତାଇଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

TAGGED:

ANDROID AUTO GEMINI
PERSONAL INTELLIGENCE
GOOGLE AI CAR
ଗୁଗଲ ଜେମିନି
GEMINI ANDROID AUTO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.