Android Autoରେ ଆସିଲା Geminiର Personal Intelligence ଫିଚର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଫୋନ୍ ଛୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ
ଗୁଗଲ ନିଜର Gemini Personal Intelligence ଫିଚରକୁ Android Auto ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି ଯାହା ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ଯୋଗାଇବ ।
Published : October 21, 2026 at 5:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିବା କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ନିଜର Gemini Personal Intelligence ଫିଚରକୁ Android Auto ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନ ଛୁଇଁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ । ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁବିଧା Google built-in ଥିବା କାର୍ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।
ଗୁଗଲ୍ ଆପ୍ସରୁ ମିଳିବ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ:
Personal Intelligence is now rolling out for Gemini on Android Auto and in the coming months to cars with Google built-in, so you can get even better hands-free help on the road. With your permission, Personal Intelligence securely connects information from the Google apps you already use — like Gmail, Google Calendar, and Search — so you can make complex requests, get personalized recommendations, retrieve details from past conversations and more.— Google (@Google) October 20, 2026
Personal Intelligence ହେଉଛି Geminiର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର,ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଗଲ୍ ଆପ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ୟୁଜରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ପରେ ଏହି AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Gmail, Google Photos, Google Maps, Workspace, Youtube ଏବଂ Searchରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ । ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସମୟ, ଗେଟ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ।
ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ AI ରିଜନିଂ କ୍ଷମତା:
ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ କାର୍ ଭିତରେ Geminiର ରିଜନିଂ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବ । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଭଏସ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା ସଠିକ୍ ତଥା ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ । ୟୁଜରଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, AI ନିଜେ ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ଡାଟାବେସରୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଉପରେ ରହିପାରିବ ।
କିପରି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବ ଏହି ସୁବିଧା:
ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର Gemini ଆପ୍ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ Personal Intelligence ଫିଚରକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ Android Auto ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଆପେ ଆପେ କାର୍ ସିଷ୍ଟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଏହି ଫିଚର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Gemini ସେଟିଂସକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ମାନୁଆଲି ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଆପ୍ସର ତଥ୍ୟ Gemini ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହା ବାଛିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ।