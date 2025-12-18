ଜେମିନିରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ Gemini 3 Flash; ଫଟାଫଟ୍ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ
ଗୁଗଲ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଜେମିନି ଆପ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ ଆସିଛି । ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 2.5 Flashର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 18, 2025 at 5:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଗୁଗଲ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Gemini ହେଲା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଓ ଶସ୍ତା । କମ୍ପାନୀ ଜେମିନି ଆପ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ 'Gemini 3 Flash'କୁ ଡିଫଲ୍ଟ ମଡେଲ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 2.5 Flash ଏଆଇ ମଡେଲର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି । ଏହା Google ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଜେମିନି 3 ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଣିଥାଏ । ଏହା ପୂର୍ବ ଏଆଇ ମଡେଲ 2.5 Flash ଓ 2.5 Pro ଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କାମ କରିବ ।
ସମସ୍ତ ଜେମିନି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ବିନା ଜେମିନି 3 ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହି ମଡେଲଟି ସର୍ଚ୍ଚରେ AI ମୋଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର AI ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ।
Gemini 3 Flash is now available ⚡— Google (@Google) December 17, 2025
Since introducing the Gemini 3 series last month, we've seen you vibe code simulations to learn about complex topics, build and design interactive websites and understand multimodal content. Now we're introducing Gemini 3 Flash, our latest… pic.twitter.com/eGDwcxS5uF
Gemini 3 Flash: କେମିତି କାମ କରିବ ?
ଜେମିନି 3 ଫ୍ଲାସ୍ ଏଆଇ ମଡେଲଟି ଜେମିନି 3ର ମୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରିଜନିଂ, ବହୁମୁଖୀ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସାମିଲ । ଏହା ପ୍ରୋ-ଲେଭଲ୍ ରିଜନିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ କିନ୍ତୁ Flash-ଷ୍ଟାଇଲର ଗତି, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ବଜାୟ ରଖେ । ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟ-ଆଧାରିତ ବ୍ୟବହାର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ ।
ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ଟି ଏକାଡେମିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋର ଦେଖାଇଛି । ଜେମିନି 3 ଫ୍ଲାସ୍ GPQA ଡାଇମଣ୍ଡରେ 90.4% ଏବଂ ଉପକରଣ ବିନା ହ୍ୟୁମାନିଟିସ୍ ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ 33.7% ହାସଲ କରିଛି । ଏହା MMMU ପ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ 81.2% ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ଜେମିନି 3 ପ୍ରୋ ସହିତ ସମାନ ଫଳାଫଳ ।
We’re back in a Flash ⚡— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 17, 2025
Gemini 3 Flash is our latest model with frontier intelligence built for lightning speed, and pushing the Pareto Frontier of performance and efficiency. It outperforms 2.5 Pro while being 3x faster at a fraction of the cost.
With this release, Gemini 3’s… pic.twitter.com/vTS9nKEZe9
ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ କାମରେ ଧୁରନ୍ଧର
ଗୁଗଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେମିନି 3 ଫ୍ଲାସ୍ ଭିଡିଓ, ଫଟୋ ଏବଂ ଅଡିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଏହା ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ । ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଏକ ପିକଲବଲ୍ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ସ୍କେଚ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ଓ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ’ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କ୍ବିଜ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଅଡିଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବ ।
ନିଜ କ୍ଷମତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲକୁ ଉନ୍ନତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ କରାଯଆଇଛି । କାମର ଜଟିଳତା ଅନୁସାରେ ଏହି ମଡେଲ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଯେ ତାହାକୁ କେତେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କଠିନ କାମ ଉପରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି କମ ପରିଶ୍ରମ କରେ ।
ଏହି ମଡେଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେମିନି ଆପ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଏଆଇ ମୋଡ୍ରେ ଡିଫଲ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ବିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ଏଆଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଡେଭଲପର୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଭର୍ଟେକ୍ସ ଏଆଇ, ଜେମିନି CLI ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜେମିନି API ମାଧ୍ୟମରେ ଜେମିନି 3 ଫ୍ଲାସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ।
