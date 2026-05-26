ଲଞ୍ଚ ହେଲା Gemini 3.5 Flash (Low) ମଡେଲ୍, Antigravity ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ

ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛିଯେ Gemini 3.5 Flash (Low) ମଡେଲ୍‌କୁ ଗୁଗଲ ଏଆଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ Vertex AI ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଛି ।

Gemini 3.5 Flash (Low) model launched, will solve Antigravity users' token problem
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 26, 2026 at 9:00 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା AI ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ (Google) ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ ସିରିଜ୍‌ର ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣ Gemini 3.5 Flash (Low)କୁ ଅଫିସିଆଲି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ୍‌ଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ଅତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୁପର-ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଗୁଗଲର ଏହି ମେଗା ଲଞ୍ଚିଂ ପରେ ଓପନଏଆଇ (OpenAI) ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ (Anthropic) ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆହୁରି କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହି ନୂଆ ଜେମିନି ମଡେଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା 'Antigravity' ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଡେଭଲପର ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଣ୍ଟିଗ୍ରାଭିଟି ୟୁଜର୍ସମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଡିଂ କିମ୍ବା ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ସମୟରେ ଅଧିକ ଟୋକନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମେମୋରୀ ଲିମିଟ୍ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ୍ଥର କରିଦେଉଥିଲା । Gemini 3.5 Flash (Low) ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସୂତ୍ରରୁ ସମାଧାନ କରିଦେବ । ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କାରଣରୁ ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବୃହତ ତଥ୍ୟକୁ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଅତି ସହଜ ହୋଇଯିବ ।

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁଗଲ ଏହି 'Low' ସଂସ୍କରଣରେ ଲେଟେନ୍ସି ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟକୁ (Latency Time) ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମାଇ ଦେଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

  • ଅତି ଦ୍ରୁତ ରେସପନ୍ସ: ଏହି ମଡେଲ୍‌ଟି ଚାଟ୍-ବୋଟ୍, ଲାଇଭ୍ କଷ୍ଟମର୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ମିଳିସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
  • ବୃହତ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ: କମ୍ ଟୋକନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ପୋଥି ବା ବଡ଼ କୋଡିଂ ଫାଇଲ୍‌କୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ମନେ ରଖି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ।
  • ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏପିଆଇ: କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଏହାର API ବ୍ୟବହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଛୋଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ।

ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ Gemini 3.5 Flash (Low) ମଡେଲ୍‌କୁ ଗୁଗଲ ଏଆଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ (Google AI Studio) ଏବଂ Vertex AI ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ ଫିଚର୍‌କୁ ଗୁଗଲ ନିଜର ସମସ୍ତ ପିକ୍ସେଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ସ (Gmail, Docs) ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଗୁଗଲର ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତା, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ।

