Galaxy Unpacked 2026! Samsung ଲଞ୍ଚ କରିବ ଚଉଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
ମୋବାଇଲ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସାମସଙ୍ଗ ଆଜି ଲଣ୍ଡନଠାରେ ତାର ବାର୍ଷିକ ଗାଲାକ୍ସି ଅନପ୍ୟାକ୍ଡ 2026 ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିବ ।
Published : July 22, 2026 at 2:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ଆଗାମୀ 'Galaxy Unpacked 2026' ଇଭେଣ୍ଟର ତାରିଖ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚ଼ନା ଜାରି କରିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବଡ଼ ଟେକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସହାୟତା କରିବ । ଏଥର କମ୍ପାନୀ ଏହି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୟୁକେର ଲଣ୍ଡନ ସହରରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଆଜି ଅର୍ଥାତ 22 ଜୁଲାଇ 2026 ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ମିନିଟ୍ରେ ଏହି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଘରେ ବସି ସାମସଙ୍ଗର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍(Samsung.Com), ସାମସଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ବା ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେଖିପାରିବେ ।
ପ୍ରି-ବୁକିଂ ଅଫର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାଉଚର:
ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରି-ରିଜରଭେସନ୍ ବା ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଗୁଗଲ୍ କିମ୍ବା ସାମସଙ୍ଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇ ମାତ୍ର 999 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରି-ରିଜରଭେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 2,799 ଟଙ୍କାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ କିଛି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର ଜିତିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଏହି ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବଦଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ସଠିକ୍ ଦାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
Galaxy Z Fold8 Wide ର ନୂଆ ଅବତାର:
ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବହି ଭଳି ଫୋଲ୍ଡ ହେଉଥିବା ଜେଡ୍ ଫୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଛୋଟ ପକେଟ୍ ସାଇଜ୍ର ଜେଡ୍ ଫ୍ଲିପ୍ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ଇତିହାସ ବଦଳାଇ କମ୍ପାନୀ ଏକାସଙ୍ଗେ ତିନୋଟି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ବଜାରରେ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ "A New Shape Unfolds"ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଥର ସାମସଙ୍ଗ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରିମିୟମ ଫୋନ୍ Z Fold8କୁ ଏକ ନୂଆ ଚଉଡ଼ା ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନୂଆ ନାମ ‘Galaxy Z Fold8 Wide’ ସହିତ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବ । ଏହାର ବାହ୍ୟ ପରଦା କିମ୍ବା ଆସପେକ୍ଟ ରେସିଓ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ ।
Z Flip8 FE ଏବଂ Watch9 ସିରିଜ୍:
ଚଳିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଫ୍ଲିପ୍ ଫୋନ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ Galaxy Z Flip8 ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଶସ୍ତା ବା ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ମଡେଲ୍ ‘Galaxy Z Flip8 FE’ (ବା Z Flip8 SE) ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ସୁହାଇବ । ଏହି ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ‘Galaxy Watch9’ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ସାମସଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଗାଲାକ୍ସି ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଗାଲାକ୍ସି ଏଆଇ (Galaxy AI) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସହଜ କରିଦେବ ।