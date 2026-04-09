ମିଶନ ଗଗନଯାନକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ, ତିନି ମାନବରହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଇସ୍ରୋ
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ମିଶନ ଗଗନଯାନ ।
Published : April 9, 2026 at 11:07 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 11:21 AM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଙ୍ଗଠନ (ଇସ୍ରୋ) ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭି ନାରାୟଣନ ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଶକୁ ମାନବଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରୋ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି । ବାସ୍ତବିକ ମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତିନି ମାନବରହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଇସ୍ରୋ ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ ସ୍ପେଶକ୍ରାଫ୍ଟ ମିଶନ ଅପରେସନର ଉଦଘାଟନ ସମୟରେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ବି ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ଆମେ ମିଶନ ଗଗନଯାନ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛୁ । ମାନବଙ୍କୁ ମହାକାଶ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାନବରହିତ ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ’’ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ମାନବରହିତ ମିଶନରେ କାମ ଚାଲୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସଠିକ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି ।
ଗଗନଯାନକୁ ସେ ଏକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଏଜେନ୍ସୀ ଓ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସାମିଲ ଅଛି । ମିଶନ ଗଗନଯାନ ପାଇଁ IADT-02 ଟେଷ୍ଟ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାମ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲୁଛି । ଏହା ଛଡା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଖୀ ନାମକ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ରିଅଲ ଟାଇମ ଟେକ୍ନିକାଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
କଣ ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ?
ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ମହାକାଶ ମିଶନରେ ‘ମିଶନ ଅପରେସନ’କୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଞ୍ଚ୍ ଭେହିକଲ ଅର୍ଥାତ ରକେଟର କାମ ମାତ୍ର 20ରୁ 25 ମିନିଟର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରର କାମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି କୌଣସି ସଂଚାର ଉପଗ୍ରହ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଯାଇଥାଏ ତେବେ ମିଶନ ଅପରେସନ ଟିମକୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ କଥା ହୋଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିଜେତା ତଥା ଇସ୍ରୋର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିରଣ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ମିଶନ ମଙ୍ଗଳଯାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଟିମକୁ ଲଗାତାର 300 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶନ ଅପରେସନରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ମାନବଙ୍କୁ ମହାକାଶ ପଠାଇବା ବେଶୀ ଜଟିଳ ହୋଇପଡେ କାରଣ ଏଠାରେ ମେସିନ ଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସହ ମାନବ ସୁରକ୍ଷାର ତାଳମେଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ’’ ।
ପ୍ରଥମ ଥର ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ରକେଟର ମାନବ ରେଟିଂକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାୟାଉଛି । ଏହା ଛଡା କ୍ରୁ ଏସକେପ ସିଷ୍ଟମ ଓ ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ନୂଆ ଟେକନିକକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ମହାକାଶଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ ’’।
