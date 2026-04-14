ଗୁଗଲ ଜେମିନିରେ ମାଗଣା NEET UG ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ: ମେଡିକାଲ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଏହି ଟେଷ୍ଟକୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବିକ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ 'ଫିଜିକ୍ସ ୱାଲା' (Physics Wallah) ଏବଂ 'କେୟାର୍ସ ୩୬୦' (Careers360) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି ।
Published : April 14, 2026 at 3:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛି । ଗୁଗଲ୍ ନିଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଜେମିନି'ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ NEET UG ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଚର୍ ଏବେ ସାରା ଭାରତରେ ଲାଇଭ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ମହଙ୍ଗା କୋଚିଂ କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ଅସଲି ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଅନୁଭୂତି:
ଏହି ଟେଷ୍ଟକୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବିକ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ 'ଫିଜିକ୍ସ ୱାଲା' (Physics Wallah) ଏବଂ 'କେୟାର୍ସ ୩୬୦' (Careers360) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, କଠିନତା ସ୍ତର ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସଲି NEET UG ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।
କିପରି ଦେବେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ?
ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ:
୧. ଆପଣଙ୍କ ଜେମିନି ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ
୨. ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - "I want to take a NEET mock exam"
୩. ଏତିକି ଲେଖିବା କ୍ଷଣି ଟାଇମର୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନରେ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯିବ
Full length, no cost NEET UG practice tests are now in @GeminiApp, isn’t that neat? 😄— Google India (@GoogleIndia) April 14, 2026
Say “I want to take a NEET mock test” and begin ✍️
Read here: https://t.co/eN2WRUZ2PH pic.twitter.com/YnyUe1Rftv
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଫାଇଦା:
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା: ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବ୍ରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଷ୍ଟେପ୍-ବାଇ-ଷ୍ଟେପ୍ ସମାଧାନ: ଟେଷ୍ଟ ସରିବା ପରେ ଜେମିନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର କହେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସବିଶେଷ ସମାଧାନ ଷ୍ଟେପ୍-ବାଇ-ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଝାଇଥାଏ ।
ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟ: ଏହି ଟୁଲ୍ ଏକ 'ପର୍ସନାଲାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟଡି ପାର୍ଟନର' ଭଳି କାମ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଟପିକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଆକ୍ୟୁରେସି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ।
ଭାଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଇଂରାଜୀ (English) ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନିରେ ଏହାପୂର୍ବରୁ SAT ଏବଂ JEE Main ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇସାରିଛି ।
ଗୁଗଲ୍ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ମହଙ୍ଗା କୋର୍ସର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଜେମିନି ଏବେ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଚାଟବଟ୍ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁଲ୍ ପାଲଟିଯାଇଛି ।