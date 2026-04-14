ETV Bharat / technology

ଗୁଗଲ ଜେମିନିରେ ମାଗଣା NEET UG ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ: ମେଡିକାଲ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ଏହି ଟେଷ୍ଟକୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବିକ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ 'ଫିଜିକ୍ସ ୱାଲା' (Physics Wallah) ଏବଂ 'କେୟାର୍ସ ୩୬୦' (Careers360) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି ।

Free NEET UG mock test on Google Gemini for medical students
ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନିରେ ମାଗଣା NEET UG ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛି । ଗୁଗଲ୍ ନିଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଜେମିନି'ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ NEET UG ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଚର୍ ଏବେ ସାରା ଭାରତରେ ଲାଇଭ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ମହଙ୍ଗା କୋଚିଂ କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଅସଲି ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଅନୁଭୂତି:

ଏହି ଟେଷ୍ଟକୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବିକ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ 'ଫିଜିକ୍ସ ୱାଲା' (Physics Wallah) ଏବଂ 'କେୟାର୍ସ ୩୬୦' (Careers360) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, କଠିନତା ସ୍ତର ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସଲି NEET UG ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।

କିପରି ଦେବେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ?

ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ:

୧. ଆପଣଙ୍କ ଜେମିନି ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ

୨. ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ - "I want to take a NEET mock exam"

୩. ଏତିକି ଲେଖିବା କ୍ଷଣି ଟାଇମର୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନରେ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯିବ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଫାଇଦା:

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା: ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବ୍‌ରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଷ୍ଟେପ୍-ବାଇ-ଷ୍ଟେପ୍ ସମାଧାନ: ଟେଷ୍ଟ ସରିବା ପରେ ଜେମିନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର କହେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସବିଶେଷ ସମାଧାନ ଷ୍ଟେପ୍-ବାଇ-ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଝାଇଥାଏ ।

ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟ: ଏହି ଟୁଲ୍ ଏକ 'ପର୍ସନାଲାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟଡି ପାର୍ଟନର' ଭଳି କାମ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଟପିକ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଆକ୍ୟୁରେସି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ।

ଭାଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା:

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଇଂରାଜୀ (English) ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନିରେ ଏହାପୂର୍ବରୁ SAT ଏବଂ JEE Main ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇସାରିଛି ।

ଗୁଗଲ୍‌ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ମହଙ୍ଗା କୋର୍ସର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଜେମିନି ଏବେ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଚାଟବଟ୍ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁଲ୍ ପାଲଟିଯାଇଛି ।

TAGGED:

GOOGLE GEMINI AI
ଜେମିନିରେ ମାଗଣା NEET UG ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ
NEET MOCK TEST IN GEMINI
NEET UG MOCK TEST
GOOGLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.