ଭାରତକୁ କମବ୍ୟାକ୍‌ କଲା Ford; ତାମିଲନାଡୁରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବ ଉତ୍ପାଦନ

ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର କମ୍ପାନୀ Fordର ଭାରତକୁ କମବ୍ୟାକ୍ । ତାମିଲନାଡୁରେ ଥିବା କାରଖାନାରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବ ଉତ୍ପାଦନ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 1, 2025 at 1:37 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ଜଣାଶୁଣା ଆମେରିକୀୟ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ଡ (Ford) ଭାରତକୁ କମବ୍ୟାକ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ.କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁକ୍ରବାର ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଏବଂ ଫୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଭାରତ ଫେରି ଆସୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀ 3250 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ, ତାମିଲନାଡୁ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.ଆର.ପି. ରାଜା ଚେନ୍ନାଇ ସଚିବାଳୟ ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ତାମିଲନାଡୁରେ କାରଖାନା ପୁନଃ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ବ ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ବ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ସଫଳତାର ସହ ଫୋର୍ଡକୁ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛୁ ।"
ଫୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଫୋର୍ଡ 3250 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହିତ 600 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଯାନ ଇଞ୍ଜିନ (ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।"
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଫୋର୍ଡ ଚେନ୍ନାଇର ମରାଇମଲାଇନଗରରେ ଥିବା ଏହାର କାରଖାନାରେ 2,35,000 ନୂତନ ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ଚେନ୍ନାଇର ଫୋର୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ 12,000 ଯୁବକ କାମ କରୁଥିବାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଫୋର୍ଡକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ ଥୁଥୁକୁଡିରେ ଭିଏତନାମର 'VinFast' କମ୍ପାନୀର କାର ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି କାର କାରଖାନା 114 ଏକର ଜମିରେ 1119.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ।
କେବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା Ford ?
ତାମିଲନାଡୁର ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ ଜିଲ୍ଲାର ମରାଇମଲାଇନଗର ନିକଟରେ 1,700 ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହିତ 1999 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଫୋର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ପରେ, 2009 ମସିହାରେ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ନିବେଶ ସହିତ କାରଖାନାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାରଖାନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କାର ଇଞ୍ଜିନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ବର 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା ।
କାହିଁକି କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା Ford ?
କିନ୍ତୁ, ସମୟ ସହିତ ଫୋର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା । ଏହି କାରଣରୁ, କାର ଇଞ୍ଜିନର ରପ୍ତାନି ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ଫୋର୍ଡ ଭାରତରେ ଏହାର ଯାନବାହାନ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା । ଏହି କାରଣରୁ ଫୋର୍ଡର 2022 ମସିହାରେ ମରାଇମଲାଇରେ ଥିବା ଏହାର କାରଖାନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇଲେ । ତଥାପି, ଫୋର୍ଡ ମରାଇମଲାଇରେ ଥିବା ଏହାର 360 ଏକର କାରଖାନା କାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନଥିଲା । ଯଦିଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କାରଖାନା କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ଫୋର୍ଡ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ।
କେମିତି ଭାରତ ଫେରିଲା Ford ?
ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ନିକଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାମିଲନାଡୁ 2030 ସୁଦ୍ଧା 1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହାପରେ, ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ସେ ଆମେରିକାର ଏକ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ ସେଠାରେ ଫୋର୍ଡର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁରେ କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତଦନୁସାରେ, ଫୋର୍ଡ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହିତ ଏହାର ଯାନବାହାନ ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । 3250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 600 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
