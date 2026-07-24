ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭ୍ୟାନ୍ Force Urbania Deluxe, ମିଳିବ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଚର୍ସ
ବାହନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ସ ମୋଟର୍ସ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜେର ଭ୍ୟାନ୍ Force Urbania Deluxeକୁ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : July 24, 2026 at 6:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଗାଡି ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଫୋର୍ସ ମୋଟର୍ସ (Force Motors) ଭାରତରେ ତାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜେର ବାହାନ Froce Urbania Deluxeକୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଅପଡେଟଡ୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 28.7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ଟି ବଜାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ଅର୍ବାନିଆର ସ୍ଥାନ ନେବ ।
ମର୍ସିଡିଜ୍ ଆଧାରିତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ:
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ: କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ଭ୍ୟାନ୍ର ମେକାନିକାଲ୍ କ୍ଷମତାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଏଥିରେ ମର୍ସିଡିଜ୍ର ସୋର୍ସ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 2.6 ଲିଟର, ଚାରି-ସିଲିଣ୍ଡର ଟର୍ବୋ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ଟର୍କ ଓ ପରଫରମାନ୍ସ: ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଗାଡ଼ିକୁ 134 bhp ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାୱାର ଏବଂ 350 Nmର ଜବରଦସ୍ତ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଫୋର୍ସ ମୋଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ପାୱାର ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଉନ୍ନତ ପିକଅପ୍ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରଫରମାନ୍ସ ମିଳିବ ।
ପ୍ରିମିୟମ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଏବଂ ଲକ୍ସରି କେବିନ୍ ଫିଚର୍ସ:
ଆରାମଦାୟକ କେବିନ୍ ଥିମ୍: ଏହି ନୂଆ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ଏବଂ ଲଗ୍ଜୁରୀ ପରିବେଶ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରିମିୟମ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଥିମ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଦରେଟ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଉଡ୍-ଫିନିଶ୍ ଫ୍ଲୋରିଂ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା: ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ପାୱାର-ଅପରେଟେଡ୍ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଫୁଟଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସିଟ୍ ଧାଡ଼ିରେ ଲାଇଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ USB ଟାଇପ୍-A ଏବଂ ଟାଇପ୍-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ୮ଟି ସ୍ପିକର ବିଶିଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଥିଏଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ।
9-ଇଞ୍ଚର HD ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା:
ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର: ଚାଳକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହାର ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡରେ ଏକ TFT ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଲର୍ଟ ଦେଖାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏକ coaxial ୯-ଇଞ୍ଚର HD ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ନେଭିଗେସନ୍, ରିଭର୍ସ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଭଏସ୍ ଆଲର୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ।
ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟ୍ରେ ଥ୍ରୀ-ପଏଣ୍ଟ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କୋ-ଡ୍ରାଇଭର ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (ESP), ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (ABS), EBD ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ର ଜବରଦସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଭ୍ୟାନ୍ ବଜାରରେ ସମୁଦାୟ 3ଟି ହ୍ୱିଲବେସ୍ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ 8ଟି ସିଟିଂ କନଫିଗୁରେସନ୍ (9+D ରୁ 16+D ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 'ଫୋର୍ସ କେୟାର' ଓନରସିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 5 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡିର ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ସେନ୍ସର ଉପରେ 3 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି, 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରୋଡସାଇଡ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ i-Pulse କେନେକ୍ଟେଡ୍ ଟେଲିମ୍ୟାଟିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।