ଲଞ୍ଚ ହେଲା Motorola Razr Fold ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଓ ଦାମ୍

Motorola ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Motorola Razr Fold ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହି ଫୋନର ଦାମ୍ 1,49,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 12:03 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ Motorola ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Motorola Razr Fold ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା Lenovo ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୁକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅଟେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।

Motorola Razr Fold ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଫିଚର୍ସ:

ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିସପ୍ଲେ 8.1 ଇଞ୍ଚ
କଭର ସ୍କ୍ରିନ6.6 ଇଞ୍ଚ
ପ୍ରୋସେସର8 Gen 5
RAM16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଚାର୍ଜର80W
ବ୍ୟାଟେରୀ6,000mAh

Motorola Razr Fold ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦାମ୍:
ଏହି ନୂତନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ମୂଲ୍ୟ 1,49,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । 12GB RAM ଓ 256GB ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ବିଶିଷ୍ଟ ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 1,49,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 16GB + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 1,59,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଭର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1,69,999 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକ କିଣିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ଜରିଆରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ରିହାତି ଲାଭ କରିପାରିବେ ।

ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ 18ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ No-Cost EMI ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ 20 ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।

Jio ବ୍ୟବହାରକାରୀ 449 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନର ଅଫର୍ ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ । ଏଥିରେ 3 ମାସର JioHotstar ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ, Gemini Pro ପ୍ଲାନ, 5,000GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ Tira, Ajio ଓ EaseMyTrip ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରୁ କିଛି ଅଫର୍ ଓ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।

କଲର୍ ଅପ୍‌ସନ:

Motorola Razr Fold ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ପେଣ୍ଟୋନ୍ ବ୍ଲାକ ବ୍ଲୁ ଓ ପେଣ୍ଟୋନ୍ ଲିଲି ହ୍ବାଇଟ୍ ଭଳି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଆପଣ Flipkart ଓ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରରୁ ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ ।

Motorola Razr Fold ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ: LTPO pOLED ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ

ଡୁଆଲ ସିମ୍: Nano+Nano/eSIM

UX: Android-16,

ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍: Android OS ଓ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଗ୍ରେଡ ସୁବିଧା

ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍: 165Hz

ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍: 6,000 nits

GPU: Adreno A829

କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ: 5G, LTE, Wi-Fi 7, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC ଆଦି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ।

ଚାର୍ଜର: 80W ୱାୟର ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ 50W ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଓଜନ: 243ଗ୍ରାମ

କ୍ୟାମେରା:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍‌ଅପ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ 1/1.28 ଇଞ୍ଚ Sony LYTI ସେନସର ବିଶିଷ୍ଟ 50 ମେଗାପିକ୍ସଲର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 3x ଅପ୍ଟିକାଲ ଜୁମ୍ ସହିତ 50 ମେଗାପିକ୍ସଲର ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ଓ 50 ମେଗାପିକ୍ସଲର ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।

