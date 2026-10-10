Flipkart ଓ Amazon ସେଲ୍ରେ ବଡ଼ ସପିଂ ଅଫର୍: 30,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳୁଛି ଏହି ସବୁ ଦାମୀ ଫୋନ
ଚାଲୁଥିବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ Flipkart Big Billion Days ଏବଂ ଆମାଜନ Great Indian Festival ସେଲ୍ରେ 30,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଡିଲ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
Published : October 10, 2026 at 3:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଦାମ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ସେଲ୍ ସିଜନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କିଣିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ Flipkart Big Billion Days ଏବଂ Amazon Great Indian Festival ସେଲ୍ ଲାଇଭ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଉପରେ ହେଭି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି । ବିଶେଷ କରି 30,000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ Realme, OnePlus, Samsung, Redmi ଏବଂ Motorola ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ସେଲ୍ରୁ ବଛାବଛି କିଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଡିଲ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
Realme P4 ସିରିଜ୍ ଉପରେ ଦମଦାର୍ ଅଫର୍:
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସେଲ୍ରେ Realme P4 Pro 5G ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଲ୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ରେ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7 Gen 4 ପ୍ରୋସେସର, 7,000 mAhର ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ, 80W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 6500 ନିଟସ୍ର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ସହ 144Hz ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ Sony IMX896 OIS ସେନ୍ସର୍ ସହ 50 MPର ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯାହା 4K 60 FPS ଭିଡିଓ ଶୁଟ୍ କରିପାରେ । ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଦାମ୍ 32,999 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେଲ୍ରେ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ 29,379 ଟଙ୍କା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସରେ କିଣାଯାଇପାରିବ । ସେହିପରି ମେଡିଆଟେକ ଡାଇମେନସିଟି 7400 ଚିପସେଟ୍ ଥିବା Realme P4 Power 5G ମଡେଲ୍ର 8GB RAM + 256GB ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏବେ 28,974 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯାହାର ପୁରୁଣା ସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ 34,999 ଟଙ୍କା ଥିଲା ।
|Smartphone
|Old Sale Price
|Effective Sale Price
|Variant
|Realme P4 Pro 5G
|₹32,999
|₹29,379
|8GB RAM + 256GB storage
|Realme P4 Power 5G
|₹34,999
|₹28,974
|8GB RAM + 256GB storage
|Motorola Edge 70 Fusion
|₹30,999
|₹28,192
|8GB RAM + 128GB storage
|OnePlus Nord CE6 Lite
|₹30,999
|₹27,249
|8GB RAM + 128GB storage
Motorola Edge 70 Fusion ଏବଂ Nothing Phone (4b):
ମୋଟୋରୋଲା ତରଫରୁ Motorola Edge 70 Fusion ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ସାଜିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ର ରେଗୁଲାର୍ ପ୍ରାଇସ୍ 30,999 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ସହ ଏହାର 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ 28,182 ଟଙ୍କାରେ କିଣିହେବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ 144Hz 1.5K କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7s Gen 4 ଚିପସେଟ୍, 7,000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 68W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଏହାର କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ରେ 50 MP Sony LYT 710 ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସର୍ ଏବଂ 13MP ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଲିନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ସହ Nothing Phone (4b) ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6 Gen 4 ଚିପସେଟ୍, 120 Hz ସୁପର ଆମୋଲେଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, 50 MP ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 6,000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଫୋନ୍ 34,999 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମାତ୍ର 24,999 ଟଙ୍କା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସରେ ମିଳୁଛି ।
OnePlus Nord CE6 Lite ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପ୍ସନ:
ଆମାଜନ ସେଲ୍ରେ OnePlus Nord CE6 Lite ମଧ୍ୟ ତାର ଦାମ୍ କମାଇଛି । ଏହି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଡାଇମେନସିଟି 7400 Apex ପ୍ରୋସେସର, 144 Hz ସ୍କ୍ରିନ୍, 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ବେସ୍ 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟ 30,999 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 27,249 ଟଙ୍କା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହି ସବୁ ମଡେଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାର୍କେଟରେ iQOO Z11xa, ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି A56 5G, ରେଡ୍ ମି 17 5G, ଓପୋ K14 Plus 5G, Vivo T5x 5G ଏବଂ Poco X8 Power 5G ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଚୟନର ସୁବିଧା ଦେଉଛି ।
(ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ନିକଟତର କରିଥାଏ ।)