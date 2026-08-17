380 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହେଲା ପ୍ରଥମ Ferrari Luce: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସୁପରକାର୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଫେରାରୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ 'Ferrari Luce'ର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାୟ 381.8 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହୋଇଛି ।
Published : August 17, 2026 at 9:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ପୋଟର୍ସ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଫେରାରୀ (Ferrai) ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ କାର୍ 'Ferrari Luce' ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ RM Sothebyର Monterey Auction 2026ରେ ମିଲିୟନ ଡଲାରର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 381.8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଆସନ୍ତା 2027 ମସିହାରେ ଏହି ଗାଡି଼ କିଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଫେରାରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଟେଲର ମେଡ୍' (Tailor Made) ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସଟିରିୟର୍ ପେଣ୍ଟ ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ଅପହୋଲ୍ଷ୍ଟ୍ରି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି । ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହି ନିଲାମରୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ 'ଫେରାରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍' (Ferrari Foundation) ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାନ କରାଯିବ ।
ଏହି ସୁପରକାର୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣକୁ 'ଚେସିସ୍ 0' (Chassis 0) ନାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବାହାର ଲୁକ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମାଦ୍ରେପରଲା ସେମି-ଗ୍ଲୋସ୍ ଫିନିଶ୍ (Madreperla semi-gloss finish) ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିନିଶ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଫାଇଭ୍-ସ୍ପୋକ୍ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରେକ୍ କ୍ୟାଲିପର୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ର ପେଣ୍ଟ ଫିନିଶିଂ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନ୍-ହାଉସ୍ ପିଗ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପିଗ୍ମେଣ୍ଟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଆଲୋକର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ପାରେ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ଇଣ୍ଟେରିୟର ଲୁକ୍:
କାର୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଲୁକ୍ (Interior look) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାର କେବିନ୍କୁ ଲାଇଟ୍-ଟୋନ୍ କଲର୍ ସ୍କିମ୍ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 'ପର୍ଲା' ମଧ୍ୟରେ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଲେ ମ୍ୟାନ୍ସ ମେଟାଲିକ୍ ଲେଦର୍ (Le Mans Metallic leather) ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପହୋଲ୍ଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇଟ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବିନ୍ ଭିତରେ ଆଲୋକକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବିଛାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି କାର୍ରେ ସାଧାରଣ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ 'ଗ୍ରିଗିଓ କୋରଭାରା' (Grigio Corvara) ଫିନିଶ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲକ୍ସୁରିଅସ୍ ଫିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୱାଡ୍-ମୋଟର EV ପ୍ଲାଟଫର୍ମ:
ଫେରାରୀ ଲୁସେ କମ୍ପାନୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, କାରଣ ଏହା ଫେରାରୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ (EV) ହେବା ସହ କମ୍ପାନୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ 5-ସିଟର୍ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଟେ । ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଭି (EV) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ କ୍ୱାଡ୍-ମୋଟର ଅଲ୍-ହ୍ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ (Quad-motor AWD) ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେଟଅପ୍ କାର୍ର 'ଲଞ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍' ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବା ସମୟରେ 1035 bhp ର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର୍ ଏବଂ 990 Nm ର ଦମଦାର୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାର ହ୍ୱିଲ୍ ଟର୍କ 11,500 Nm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ।
ଏହି ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ 2.2 ଟନ୍ ଓଜନର ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ମାତ୍ର 2.5 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା (kmph) ର ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରିପାରେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ସୁପରକାର୍ 300 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିପାରିବ । ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏଥିରେ 122 kWh ର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏକକ ଚାର୍ଜରେ 530 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ର ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁପର-ଫାଷ୍ଟ 350 kW DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ।