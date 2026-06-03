ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 100cc ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ Splendor+ ଏବଂ HF Deluxe ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ 20% ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ 85% ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ (E20 to E85)ରେ ସଫଳତାର ସହ ଚାଲିପାରିବ ।
Published : June 3, 2026 at 8:15 PM IST|
Updated : June 3, 2026 at 8:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ (Hero MotoCorp) ଦେଶର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା 100cc ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ (Flex-Fuel) ବାଇକ୍ Hero Splendor+ ଏବଂ Hero HF Deluxeକୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବାଇକ୍ରୁ ପରଦା ହଟାଇ ଏହାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ମୋବିଲିଟି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଯୋଜନାକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଦେଶର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ।
ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବାଇକ୍ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରଖିଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସ-ସୋ'ରୁମ୍ (ଦିଲ୍ଲୀ) ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:
📍𝑵𝒆𝒘 𝑫𝒆𝒍𝒉𝒊 | Launching Hero MotoCorp's First Flex Fuel Motorcycle https://t.co/f18pF8XSH8— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 3, 2026
Hero HF Deluxe Flex Fuel: ଏହି ମଡେଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 72,792 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ (70,442 ଟଙ୍କା) ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଟେ।
Hero Splendor+ Flex Fuel: ଏହି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ 82,710 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର (₹78,710) ଠାରୁ କିଛି ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଟେ ।
ଡେଲିଭରି ଓ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 2026 ମାସରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାର ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ କରାଯିବ ।
ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ 20% ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ 85% ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ (E20 to E85)ରେ ସଫଳତାର ସହ ଚାଲିପାରିବ । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବାଇକ୍ରେ ହିରୋର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 97.2ccର ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଇଥାନଲ୍ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ଇଥାନଲ୍ ଜାଳେଣି ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ECU କାଲିବ୍ରେସନ୍, ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାର୍ଟସ୍, ଏକ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପମ୍ପ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଶୁଦ୍ଧ E85 ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 8,000rpmରେ 8.57bhpର ଶକ୍ତି ଏବଂ 6,000rpmରେ 8.3Nmର ଦମଦାର୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ବାଇକ୍ର ଡିଜାଇନ୍:
ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍ରେ କେତେକ ଅତି ସ୍ମାର୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
Hero Splendor+ ଫିଚର୍ସ: ଏହି ବାଇକ୍ରେ ହିରୋର ପେଟେଣ୍ଟେଡ୍ i3S ଆଇଡଲ୍-ଷ୍ଟପ୍-ଷ୍ଟାର୍ଟ (Idle-stop-start) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଏକ ନୂଆ Digi-Analogue ଇնଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର, ସାଇଡ୍-ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଟ୍-ଅଫ୍, ଟ୍ୟୁବ୍ଲେସ୍ ଟାୟାର୍ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଲାଇମ୍-ୟେଲୋ ରଙ୍ଗର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
Hero HF Deluxe ଫିଚର୍ସ: ଏହି ବାଇକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ନୂଆ Digi-Analogue ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କନସୋଲ୍, ସାଇଡ୍-ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସୁରକ୍ଷା କଟ୍-ଅଫ୍, ମଜବୁତ ଟ୍ୟୁବ୍ଲେସ୍ ଟାୟାର୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ଲାକ୍ ଓ ଲାଇମ୍ ୟେଲୋ ରଙ୍ଗର ନୂଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସପୋର୍ଟ: କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବାଇକ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ହିରୋର ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (CIT) କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦେଶୀ ପାର୍ଟସ୍ର ବ୍ୟବହାର ନାମମାତ୍ର ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ :
- ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Bajaj Avenger Street 220, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ଓ ମୂଲ୍ୟ
- ଜୁନ 17ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରମିୟମ୍ କାର୍ 2026 Mini Countryman C, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍
- ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 6ଟି ନୂଆ ଦମଦାର୍ କାର୍, ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି Honda ZR-V ଓ Tata Sierra EV
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରୟାଲ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡର ନୂଆ Bullet 650, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ