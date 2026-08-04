ETV Bharat / technology

ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ Fire-Bolttର ଏଣ୍ଟ୍ରି! ଅଗଷ୍ଟ 25ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Boltt Evo 4G

Fire-Boltt କମ୍ପାନୀ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Boltt Evo 4G

Fire-Boltt company is going to launch its first smartphone Boltt Evo 4G on August 25th .
Fire-Boltt କମ୍ପାନୀ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Boltt Evo 4G । (Image Credit: flipkart/boltt)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣକୁ ଦେଖି ୱେରେବଲ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଫାୟାର-ବୋଲ୍ଟ (Fire-Boltt) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂଆ ସବ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡ 'Boltt' ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି । ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ (Flipkart)ର ଅଫିସିଆଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ପେଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆସନ୍ତା 25 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଭାରତରେ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶରେ ନିଜର ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିରିଜ୍ ଯେପରିକି 'Evo' ଏବଂ 'Ace' ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ 4G ଏବଂ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସାମିଲ ରହିବ ।

କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍: ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଲିଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବୋଲ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୁଥ୍ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ବା ବ୍ଲୋଟୱେର୍ ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଦେଇଥାଏ ।

ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍: ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ପେଜ୍ ର ଭିଜୁଆଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ (Brown Color) ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଫୋନ୍‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଝିରେ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଏକ ସେଣ୍ଟର୍ ପଞ୍ଚ-ହୋଲ୍ କଟଆଉଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ପାୱାର୍ ବଟନ୍ ସହିତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କିଜ୍ ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Geekbench ଲିଷ୍ଟିଙ୍ଗରୁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଲିକ୍:

ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଲିଷ୍ଟିଙ୍ଗରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏଥିରେ Unisoc T7250 ଚିପସେଟ୍‌, 4GB ରାମ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇପାରେ । Geekbenchର ସିଙ୍ଗଲ କୋର ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ଫୋନ 440 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-କୋର ଟେଷ୍ଟରେ 1470 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛି । Unisoc T7250 ଏକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବଲ ଚିପସେଟ୍ ଅଟେ ଯାହା 12nm ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ।

କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଫୋନର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ ଭାରତରେ ହିଁ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସିପିୟୁ କୋର୍ (CPU Core) 1.82 ଗିଗାହର୍ଜ (1.82GHz)ରେ ଏବଂ ଛଅଟି ଏଫିସିଏନ୍ସି କୋର୍ 1.61 ଗିଗାହର୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ରେ କାମ କରିଥାଏ ।

ଏହି ବଜେଟ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲାଭା, ସାମସଙ୍ଗ, ଓପୋ ଏବଂ ଭିଭୋ ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପିତ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ କଠିନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଆଧୁନିକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଫୋନ୍‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଝିରେ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଏକ ସେଣ୍ଟର୍ ପଞ୍ଚ-ହୋଲ୍ କଟଆଉଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ପାୱାର୍ ବଟନ୍ ସହିତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କିଜ୍‌ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Reliance JioTag 2, ମାତ୍ର 1,249 ଟଙ୍କାରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ ଆଇଓଏସ୍‌କୁ କରିବ ସପୋର୍ଟ

ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ବଜାରରେ ବମ୍ପର ଧମାକା! ଜୁଲାଇରେ ରେକର୍ଡ 4.7 ଲକ୍ଷ କାର୍ ବିକ୍ରି, ମାରୁତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫଳତା

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଫୋନ Galaxy F70e 5G, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

FIRE BOLTT SMARTPHONE LAUNCH
BOLTT EVO 4G SPECIFICATIONS
UNISOC T7250 PROCESSOR
ମୋବାଇଲ୍ ବଜାର
FIRE BOLTT BOLTT EVO 4G

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.