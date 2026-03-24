ସାମସଙ୍ଗରେ ମିଳିବ ଆଇଫୋନ ଫିଚର୍, ଏଣିକି ଫାଇଲ ସେୟାରିଂ ହେବ ସହଜ
Published : March 24, 2026 at 1:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାମସଙ୍ଗ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଲ୍ ସେୟାରିଂ କରିବାରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏହାର ଗାଲାକ୍ସି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆପଲ୍ର ଏୟାରଡ୍ରପ(AirDrop) ସପୋର୍ଟ ଯୋଡିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି, ଆପଲ୍ର ଏୟାରଡ୍ରପ ହେଉଛି ଫାଇଲ୍ ସେୟାରିଂ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ । ଯାହା କେବଳ ଆଇଫୋନ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ ଫାଇଲକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାରେ ଥାର୍ଡପାର୍ଟି ଆପ୍ର ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କ୍ରସ୍-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୁସଙ୍ଗତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ
ଆଇଫୋନ ସହିତ ଫାଇଲ୍ ସେୟାରିଂକୁ ଅନୁମତି ଦେବ:
EBN ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଣ୍ଟରର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମସଙ୍ଗର ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭିଜନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସିଓଓ ୱାନ୍-ଜୁନ୍ ଚୋଇ ଜାପାନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ରୋଲଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସାମସଙ୍ଗର କ୍ୱିକ୍ ସେୟାର ଫିଚର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଲାକ୍ସି ଫୋନ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇ ପାରିବେ ।
ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡିଛି ଏହି ଫିଚର୍ସ ଆଇଫୋନ, ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ Mac କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବ, ଯାହାପାଇଁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏୟାରଡ୍ରପକୁ ଏନ୍ବଲ୍(Enable) କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଫାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସମୟରେ ଗାଲାକ୍ସି ଫୋନ୍ର Wi-Fi କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ ।
ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଫିଚର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ଆଇଫୋନ୍ସ, ଆଇପ୍ୟାଡ୍ସ ଏବଂ Macs ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଫାଇଲ୍ ସେୟାରିଂକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ସାମ୍ସଙ୍ଗ ଆଇଫୋନରୁ ଗାଲାକ୍ସିକୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଚ୍ ଟୁଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଇଫୋନରୁ ଗାଲାକ୍ସି ଡିଭାଇସକୁ ଆପ୍ସ, ଫଟୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ଫିଚର୍ସ Galaxy S26 ଲାଇନଅପ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ One UI 9 ପରି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଗତ ବର୍ଷ ପିକ୍ସେଲ ଡିଭାଇସ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଗୁଗୁଲ୍ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା, ଯାହା ବାହ୍ୟ ସର୍ଭର ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଟା ରୁଟିଂ ନକରି ପିଅର-ଟୁ-ପିଅର ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏହି ଫିଚରକୁ ଅଧିକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଜାରର ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସାମସଙ୍ଗର ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିପାରେ । ଯୁବ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବହାରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଏଆଇ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି । ସାମସଙ୍ଗର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗାଲାକ୍ସି ଡିଭାଇସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ କଲ୍ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି ।