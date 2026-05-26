ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଫେରାରୀର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ 'Ferrari Luce', ମିଳିବ 1,035bhpର ପାୱାର୍ ଏବଂ 530kmର ଦମଦାର୍ ରେଞ୍ଜ୍
Published : May 26, 2026 at 3:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଫେରାରୀ(Ferrari) । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଅଟୋମୋବାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଯୂଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରୋମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରଥମ 100 ପ୍ରତିଶତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସୁପରକାର୍ର ନାମ ଫେରାରୀ ଲୁଚ଼େ(Ferrari Luce) । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ର ଫିଚ଼ର୍ସ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ।
ଫେରାରୀ ଲୁଚ଼େର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଏହି କାର୍ର ଡ଼ିଜାଇନ୍ ଆପଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଡ଼ିଜାଇନର୍ ସାର୍ ଜୋନି ଆଇଭିଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓ 'Lovefrom' ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫେରାରୀ କାରର୍ ପ୍ରଥମ 5-ସିଟର୍ ଏବଂ 4-ଡୋର ବିଶିଷ୍ଟ କାର ଅଟେ, ଯାହାର ଉପର ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଚ଼ରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି । ଗାଡିର ପରଫମାନ୍ସକୁ ଦମ୍ଦାର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କ୍ୱାଡ଼ ମୋଟର ସେଟ୍ଅପ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା 1035 ହର୍ସପାୱାର (HP) ଏବଂ 990 Nmର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କେବଳ 2.5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହି କାରଟି 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗ ହାସଲ କରିପାରିବ । ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି 310km/h ରହିଛି ।
ଫେରାରୀ ଲୁଚ଼େର ବ୍ୟାଟେରୀ କାପାସିଟି ଏବ୍ ଚାର୍ଜିଂ:
ପାୱାର ବ୍ୟତୀତ ଫେରାରୀ ଏହି କାରର ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି । ଫେରାରୀ ଲୁଚେରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 122kWhର ଲିଥିୟନ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 800V ଆର୍କିଟେକ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଥରେ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 530 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା 350KWର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଫାଷ୍ଟ ଡ଼ିସି ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ରେ ଏହି କାର୍ 70KWh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ । ଗ୍ରାହାକ ମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିର ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 5-ଲେଭଲ୍ର ଗିୟର ସିଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସିମୁଲେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଫେରାରୀ ଲୁଚ଼େର ମୂଲ୍ୟ ଓ ବୁକିଂ:
ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲଗ୍ଜୁରୀ ଇଲେଟ୍ରିକ୍ କାର୍ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇପାରେ । ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଫେରାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 550,000 Euro ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 6.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏଠାରେ କହି ରଖିଛୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ବିନା ଅଟେ । ଫେରାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବାହାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରି-ବୁକିଂ ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାହାକ ମାନଙ୍କୁ ଡ଼େଲିଭରି ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଯଦି ଏହି ଭାରତକୁ ଆସେ ତେବେ ଟ୍ଯାକ୍ସ ଯୋଗୁ୍ଁ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କରେ ଏହାର ଅନ୍ ରୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 7 କୋଟିରୁ 8 କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ।