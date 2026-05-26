ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଫେରାରୀର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ 'Ferrari Luce', ମିଳିବ 1,035bhpର ପାୱାର୍ ଏବଂ 530kmର ଦମଦାର୍ ରେଞ୍ଜ୍

Ferrari's first electric car 'Ferrari Luce' launched
ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଫେରାରୀର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ 'Ferrari Luce' (Image Credit: Ferrari)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 3:49 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଫେରାରୀ(Ferrari) । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଅଟୋମୋବାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଯୂଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରୋମ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରଥମ 100 ପ୍ରତିଶତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସୁପରକାର୍‌ର ନାମ ଫେରାରୀ ଲୁଚ଼େ(Ferrari Luce) । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍‌ର ଫିଚ଼ର୍ସ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ।

Ferrari Luce has a complex cooling system to maintain battery temperatures at high-speed driving.
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀର ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଫେରାରି ​​ଲୁସ୍‌ରେ ଏକ ଜଟିଳ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। (Image Credit: Ferrari)

ଫେରାରୀ ଲୁଚ଼େର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌:

ଏହି କାର୍‌ର ଡ଼ିଜାଇନ୍ ଆପଲ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଡ଼ିଜାଇନର୍‌ ସାର୍‌ ଜୋନି ଆଇଭିଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓ 'Lovefrom' ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫେରାରୀ କାରର୍‌ ପ୍ରଥମ 5-ସିଟର୍‌ ଏବଂ 4-ଡୋର ବିଶିଷ୍ଟ କାର ଅଟେ, ଯାହାର ଉପର ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଚ଼ରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି । ଗାଡିର ପରଫମାନ୍ସକୁ ଦମ୍‌ଦାର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କ୍ୱାଡ଼ ମୋଟର ସେଟ୍‌ଅପ୍‌ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା 1035 ହର୍ସପାୱାର (HP) ଏବଂ 990 Nmର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କେବଳ 2.5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହି କାରଟି 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗ ହାସଲ କରିପାରିବ । ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି 310km/h ରହିଛି ।

Ferrari Luce Interior
Ferrari Luce ଇଣ୍ଟେରିୟର (Image Credit: Ferrari)

ଫେରାରୀ ଲୁଚ଼େର ବ୍ୟାଟେରୀ କାପାସିଟି ଏବ୍‌ ଚାର୍ଜିଂ:

ପାୱାର ବ୍ୟତୀତ ଫେରାରୀ ଏହି କାରର ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି । ଫେରାରୀ ଲୁଚେରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 122kWhର ଲିଥିୟନ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 800V ଆର୍କିଟେକ୍‌ ଉପରେ ଆଧାରିତ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଥରେ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 530 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା 350KWର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଫାଷ୍ଟ ଡ଼ିସି ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍‌ରେ ଏହି କାର୍‌ 70KWh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ । ଗ୍ରାହାକ ମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିର ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 5-ଲେଭଲ୍‌ର ଗିୟର ସିଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍‌ ସିମୁଲେସନ୍‌ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

Ferrari Luce has a steering wheel with physical buttons along with an OLED display
ଫେରାରି ​​ଲୁସ୍‌ରେ OLED ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ସହିତ ଫିଜିକାଲ୍ ବଟନ୍‌ ସହିତ ଏକ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ଅଛି। (Image Credit: Ferrari)

ଫେରାରୀ ଲୁଚ଼େର ମୂଲ୍ୟ ଓ ବୁକିଂ:

ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ଲଗ୍ଜୁରୀ ଇଲେଟ୍ରିକ୍‌ କାର୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇପାରେ । ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଫେରାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 550,000 Euro ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 6.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏଠାରେ କହି ରଖିଛୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ବିନା ଅଟେ । ଫେରାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବାହାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରି-ବୁକିଂ ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାହାକ ମାନଙ୍କୁ ଡ଼େଲିଭରି ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଯଦି ଏହି ଭାରତକୁ ଆସେ ତେବେ ଟ୍ଯାକ୍ସ ଯୋଗୁ୍ଁ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କରେ ଏହାର ଅନ୍ ରୋଡ୍‌ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 7 କୋଟିରୁ 8 କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ।

Ferrari Luce has a dedicated mobile app for users to control the EV remotely
EV କୁ ଦୂରରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫେରାରୀ ଲୁସ୍ ପାଖରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଅଛି। (Image Credit: Ferrari)

