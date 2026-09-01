Cyber Alert: ସାବଧାନ! ଫେସବୁକ୍-ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆପ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା I4C ପକ୍ଷରୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ନକଲି ଏବଂ ମାଲୱେର ଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆପ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Published : September 1, 2026 at 3:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମଡ଼ିଆ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ବ୍ୟବାହାର କରୁଥିବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତରଣାର ଜାଲରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରମୋଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଭାରତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର (14C)ର ଜାତୀୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଥ୍ରେଟ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ୟୁନିଟ୍ (NCATU) ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୁରୁତର ସାଇବର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ମେଟା (Meta) ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଏବଂ ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପକ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରୀ ଆଡଭାଇଜରୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ "Night Play", "Reloop", "Kyss", "Vimo", "Rivo", "Nexo", "Vixa" ଭଳି ଅନେକ ମାଲୱେର ଆପ୍ସ ଏହି ସ୍କାମରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ।
କିଭଳି କାମ କରୁଛି ଏହି ଠକେଇର ଜାଲ:
ଆଇଫୋରସି (I4C) ର ଆଡଭାଇଜରୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଲିସିୟସ୍ ୱେବସାଇଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ୱେବସାଇଟଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ".live" ଡୋମେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଳରେ ଏକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ବଦଳରେ ସିଧାସଳଖ ୱେବସାଇଟରୁ ଏକ ଏପିକେ (APK) ଫାଇଲ୍ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥାଏ ।
ପ୍ରଥମ ଆପ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ହେବା ପରେ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆକାରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପ୍ରଥମ ଆପକୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ବା ପରମିସନର ଅପବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ମାଲୱେର ଆପଗୁଡିକ ଫୋନରେ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ସର୍ଭିସେସ୍ (Accessibility Services) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରମିସନ ମାଗିଥାନ୍ତି । ଥରେ ଏହି ଅନୁମତି ମିଳିଗଲେ, ମାଲୱେରଟି ଫୋନର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହି ମୋବାଇଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଯାଏ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଡିଭାଇସରେ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଭିପିଏନ (VPN) ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ଅପ୍ କରେ, ଯାହା ଚାଳକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ସର୍ଭର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୱେବସାଇଟ୍, ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍, ନକଲି ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଭିପିଏନ ପରମିସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ କବ୍ଜା କରି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇ (UPI) ମାଧ୍ୟମରେ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିଥାନ୍ତି ।
ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ:
ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ସାଇବର ଆଟାକ୍ରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସର୍ବଦା ଯେକୌଣସି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ । ବିଜ୍ଞାପନ, ଅଜଣା ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବି APK ଫାଇଲକୁ ଆଦୌ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୌଣସି ଅଜଣା ଆପ୍କୁ କେବେହେଲେ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଆକ୍ସେସ୍ (Accessibility access) ପରିସରଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ସମସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥାଏ ।
ନିଜ ଫୋନରେ ଥିବା ଆପ୍ସ ତାଲିକାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ବା ଅଜଣା ଆପକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ (Google Play Protect) କୁ ସର୍ବଦା ଚାଲୁ ରଖିବା ସହ ସଦ୍ୟତମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ । ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ UPI କାରବାର ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି କୌଣସି ବେଆଇନ କାରବାର ନଜରକୁ ଆସେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
ଆପ୍ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ନହେଲେ କଣ କରିବେ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ସହଜରେ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସକୁ ସେଫ୍ ମୋଡ୍ରେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ Settings ରୁ Apps ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ଉକ୍ତ ଆପକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଟିକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଯଦି ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆପ୍ ହଟୁନାହିଁ କିମ୍ବା ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି, ତେବେ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେଇ ଫୋନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରିସେଟ୍ (Factory Reset) କରନ୍ତୁ ।