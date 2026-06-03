ETV Bharat / technology

ଗୁଗୁଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍‌ରେ ଆସୁଛି ନୂଆ Fake Call Detection ଫିଚର, ରୋକିପାରେ AI ଭଏସ୍ କ୍ଲୋନିଂ ସ୍କାମ୍

ଆଜିକାଲି ସ୍କାମର୍ସମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ନକଲି ଆୱାଜ୍ ବନାଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଗୁଲ୍‌ର ଏହି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Fake Call Detection feature coming to Google Phone app
ଗୁଗୁଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍‌ରେ ଆସୁଛି ନୂଆ Fake Call Detection ଫିଚର (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GOOGLE FAKE CALL DETECTION FEATURE , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ (Google) ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଗୁଲର ଅଫିସିଆଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ (Phone by Google) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ Fake Call Detection ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୋଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AI ଭଏସ୍ କ୍ଲୋନିଂ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଉଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ଠକେଇକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ । ଆଜିକାଲି ସ୍କାମର୍ସମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ନକଲି ସ୍ବର ବନାଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଗୁଲ୍‌ର ଏହି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

କିପରି କାମ କରିବ ଏହି ଫେକ୍ କଲ୍ ଡିଟେକସନ୍ ଫିଚର ? :

ଏହି ନୂଆ ଫେକ୍ କଲ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଫିଚର୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଏହା ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ 'ଡିଜିଟାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍' (Digital Handshake) ଭଳି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍‌ରେ କାମ କରିଥାଏ, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

This feature detects in the background whether a call originates from the original contact.
ଏହି ଫିଚର୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଯେ କଲ୍ ଅରଜିନାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। (Image Credit: Google)

ସାଇଲେଣ୍ଟ ସିଗନାଲ୍: ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ କଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଗୁଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଡିଭାଇସ୍‌ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌କୁ ଏକ ସାଇଲେଣ୍ଟ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ ସିଗନାଲ୍ ଆସିବ ।

ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ: ଯଦି କୌଣସି ହ୍ୟାକର୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନମ୍ବର ସ୍ପୁଫିଂ (ନମ୍ବର ନକଲ) କରି କଲ୍ କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସେହି ସିଗନାଲ୍ ପାଇବ ନାହିଁ ।

ସତର୍କ ସୂଚନା: ସିଗନାଲ୍ ନମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସିଧାସଳଖ ସେହି ଅସଲି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ଏକ ପିଙ୍ଗ୍ (Ping) ମେସେଜ୍ ପଠାଇବ । ଯଦି ସେହି ଅସଲି ଡିଭାଇସ୍ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ 'ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ' (Warning) ଆଲର୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଫୋନ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବ ।

ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଦିଆଯିବ ସୁରକ୍ଷା:

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ବା ଗୋପନୀୟତା ନଷ୍ଟ ହେବ କି ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୁଗଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇଛି ଯେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ୍ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ରିଚ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ RCS ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଶତପ୍ରତିଶତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ । ଏପରିକି ଯଦି କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ଏହି ସୁବିଧା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଗୁଗଲ ଫୋନ୍ ଆପ୍‌ର ସେଟିଂସକୁ ଯାଇ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ଫିଚର୍‌କୁ ଡିସେବଲ୍ ବା ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ନୂଆ ଫେକ୍ କଲ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଫିଚର୍‌କୁ ଚଳିତ ଜୁନ୍ 2026 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ରୋଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି । ଗୁଗଲ୍ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଆପଗ୍ରେଡ୍ Android 12 କିମ୍ବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ (Android 12+) ସଫ୍ଟୱେର୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ସେବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ Pixel ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ୍‌କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ଗୁଗୁଲର ଫୋନ୍ ଆପ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ Google Play Storeରୁ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

  1. Xiaomi ଫୋନରେ ଆସିଲା AirDrop ସପୋର୍ଟ, ଏବେ ଆଇଫୋନରେ ଫାଇଲ ସେୟାରିଂ ହେବ ସହଜ
  2. ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରୟାଲ ଏନ୍‌ଫିଲ୍ଡର ନୂଆ Bullet 650, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ
  3. ଜୁନ୍ 3ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ 100% ଇଥାନଲ୍‌ ଚାଳିତ Hero ବାଇକ୍‌
  4. ଜୁନ 17ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରମିୟମ୍‌ କାର୍ 2026 Mini Countryman C, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍

TAGGED:

GOOGLE PHONE APP AI VOICE CLONING
AI VOICE CLONING SCAMS INDIA
ଗୁଗଲ ଫୋନ ଫିଚର
ଗୁଗୁଲ ଫେକ କଲ ଡିଟେକସନ ଫିଚର
GOOGLE FAKE CALL DETECTION FEATURE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.