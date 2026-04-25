Exclusive: ହିମାଳୟର ଚୂଡ଼ାରେ ମହାକାଶ ଟ୍ରେନିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ପାଇଁ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଭାରତ

ଲଦାଖର ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରେ, ISRO ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହାକାଶ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଥିଲା।

This study revealed that human endurance is the greatest challenge, and that with proper training, both astronauts and the ground team can become more self-reliant.
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମାନବ ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ସହିତ, ମହାକାଶଚାରୀ ଏବଂ ଭୂମି ଦଳ ଉଭୟ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। (Representational Picture, Credits: NASA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 25, 2026 at 8:28 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ, ଲଦାଖର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO) 'ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ମେଡିସିନ୍' ସହିତ ମିଶି 'ମିଶନ ମିତ୍ର' (Mission MITRA) ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହାର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି Mapping of Interoperable Traits and Response Assessment। ଏପ୍ରିଲ 2026 ରେ ଲେହର ପ୍ରାୟ 3500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଥିଲା।

Mission MITRA: How India Is Preparing Humans For Gaganyaan Mission (Photos Credit: Siddharth Pandey, Director Protoplanet)

ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଏବଂ ଜନଶୂନ୍ୟ ପରିବେଶ ଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ସମୟର ପରିବେଶ ସହ ସମାନ। ମହାକାଶଚାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ (Gaganayatri) ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍‌କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ 'ଲିଭିଙ୍ଗ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ'ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜାଗା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା - ଠିକ୍ ଯେମିତି ଏକ ମହାକାଶ ଯାନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କମ୍ପାନୀ 'ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାନେଟ୍' ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସବୁକିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ରେଡିଓ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିମ୍‌କୁ ଦୂରରୁ କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

Mission MITRA: How India Is Preparing Humans For Gaganyaan Mission (Photos Credit: Siddharth Pandey, Director Protoplanet)

ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାନେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଣ୍ଡେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଲଦାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପରିବେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛୁ। ମିଶନ ମିତ୍ରରେ, ଆମେ ମେସିନ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଲୋକମାନେ ଚାପରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି।"

ଅନୁଭା ଜୈନ: ମିଶନ ମିତ୍ରରେ ଲେହରେ କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ଗଗନଯାନ ମିଶନକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ?

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଣ୍ଡେ: ଆମେ ଲଦାଖର ଅତି କଠିନ ସ୍ଥିତିରେ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ। ମିଶନ ମିତ୍ରରେ ଆମେ ମେସିନ୍ ବଦଳରେ ଇନ୍‌ସାନ ବା ମଣିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ହାଇ ପ୍ରେସରରେ କିପରି ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାହା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନରେ ମେସିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଣିଷକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ମାନି ଦେଖାଗଲା ଯେ ମିଶନର ଚାପ ଏବଂ ଆଖପାଖର ମାହୋଲ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ।

ଅନୁଭା ଜୈନ: 3500 metre ର ଉଚ୍ଚତାରେ ଲେହରେ ଆମେ ମହାକାଶର ସ୍ଥିତିକୁ କେତେ ପାଖାପାଖି ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା?

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଣ୍ଡେ: ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମହାକାଶର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନକଲ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଯାହା ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେମିତି କି କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରେ ଏକାକୀ ରହିବା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲଦାଖର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଏହିଭଳି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ଏଠାକାର ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭୌଗଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଅନୁଭା ଜୈନ: ହାଇପୋକ୍ସିଆ (Hypoxia), ଏକାକୀ ରହିବା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ?

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଣ୍ଡେ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ବିସ୍ତୃତ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଏବେ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ମହାକାଶ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସିଷ୍ଟମ୍ (System) ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ଉପରେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲେ। ସୈନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଗଗନଯାନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶୈଳୀ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଅନୁଭା ଜୈନ: ମିଶନ ମିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ୟାମ୍ପ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? କ’ଣ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କ୍ରୁ ହାବିଟାଟ୍‌କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲା? ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ମିଶନ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମନ୍ୱୟ କାହିଁକି ଜରୁରୀ?

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଣ୍ଡେ: ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ଗଗନଯାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଟିମ୍ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ମଝିରେ ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଥିଲା ଯାହା 'କ୍ୟାପ୍‌କମ୍' (CapCom) ଭଳି କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ସାଇକୋଲୋଜି ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ରିୟଲ-ଟାଇମ୍‌ରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରିୟଲ-ଟାଇମ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ମିଶନଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

Mission MITRA: How India Is Preparing Humans For Gaganyaan Mission (Photos Credit: Siddharth Pandey, Director Protoplanet)

ଅନୁଭା ଜୈନ: ଲେହ ସିମୁଲେସନ୍ ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ମିଶନ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା?

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଣ୍ଡେ: ପ୍ଲାନିଂଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାନେଟ୍' ସାମିଲ ଥିଲା। ଆମେ ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସେଟଅପ୍‌ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଚାପ ସମୟରେ ଟିମ୍‌ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର (Simulated Emergency) ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଲଦାଖର ଉଚ୍ଚତା ସହ ଖାପଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ 6-7 ଦିନର ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଚାରି ଦିନିଆ ପାଇଲଟ୍ ମିଶନ ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପରେସନାଲ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଡ଼ିଲା।

ଅନୁଭା ଜୈନ: ଏପରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ କ’ଣ- ମଣିଷର ସହନଶକ୍ତି ନା ସିଷ୍ଟମ୍‌ର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା?

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଣ୍ଡେ: ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ମଣିଷର ସହନଶକ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବେଶ ସହ ଖାପଖୁଆଇ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗେ। ଲଦାଖ ଶିଖାଇଛି ଯେ କଠିନ ତାଲିମ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଶୀଘ୍ର ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟିମ୍‌କୁ ଏତେଟା ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା, ଯେପରି ସେମାନେ ମହାକାଶରେ ବିନା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରେନିଂ ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।

ଅନୁଭା ଜୈନ: ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାନର ଫଳାଫଳ ଗଗନଯାନ ମିଶନରେ ସିଧାସଳଖ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ?

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଣ୍ଡେ: ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଗଗନଯାନ ପାଇଁ ମଣିଷ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରୁ ସିଲେକ୍ସନ (Crew Selection), ଟିମ୍ ପେୟାରିଂ ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ଭରସା ଏବଂ ନମନୀୟତା ବଢ଼ିବ। ଏଥିସହିତ କ୍ରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନିଟରିଂ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେକ୍, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସିମୁଲେଟେଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ୱାକ୍ (Space Walk) ଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଡାଟା ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ମିଶନ ପ୍ଲାନିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବ।

ଅନୁଭା ଜୈନ: କ’ଣ ଭାରତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସ୍ପେସ୍ ଆନାଲଗ୍ ହାବିଟାଟ୍‌ସ (Space Analog Habitats) ତିଆରି କରିବ? ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୁକ୍ତ ହାବିଟାଟ୍ ସହିତ ଆନାଲଗ୍ ମିଶନଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା କେତେ ଜରୁରୀ?

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଣ୍ଡେ: ଆମେ ଇସ୍ରୋ (ISRO) ଏବଂ ମାର୍ସ ସୋସାଇଟି ସହିତ ମିଶି ଲଦାଖରେ ହିମାଳୟନ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଫର ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ (HOPE) ନାମକ ଏକ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଲଦାଖର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ଲ୍ୟାବ୍ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆନାଲଗ୍ ପରିବେଶ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଯାହାକୁ କେବଳ କାଗଜ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

