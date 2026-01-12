Exclusive: ଭାରତ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଉଚିତ: ସୁବାରାଓ ପାଭୁଲୁରୀ
ETV Bharat କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଜ୍ଞାନୀ ସୁବାରାଓ ପାଭୁଲୁରୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : January 12, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : January 12, 2026 at 7:37 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: "ଭାରତ ମହାକାଶକୁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଉଚିତ । କାରଣ ସାଟେଲାଇଟ ତଥ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।" ETV Bharatକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଜ୍ଞାନୀ ସୁବାରାଓ ପାଭୁଲୁରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏରୋସ୍ପେଶ କମ୍ପାନୀ ଅନନ୍ତ ଟୋକ୍ନାଲୋଜି ଫାଉଣ୍ଡର ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁବାରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି, ତଥାପି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ତ୍ବରିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାଟେଲାଇଟ ଡାଟା ଇନପୁଟ ଆବଶ୍ୟକ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଏପରି ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ସେହିପରି ସାଟେଲାଇଟ ତଥ୍ୟ କୃଷି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ସ୍ପେଶ ସାଇନ୍ସ ଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ଏହା ଦେଶର ବିକାଶ ପଥକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏହା ଅଧିକ ଜେମୋଟ୍ରିକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ । "
ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକରୁ ଜଣେ ମହାକାଶ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି । ପାଭୁଲାରୀ 1991 ମସିହାରେ ISRO ଦ୍ବାରା ଇଣ୍ଡିଆନ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ (IRS) ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚକୁ ମନେ ପକାଇ କେମିତି ସାଟେଲାଇଟରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। "ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ଯେ ଆମେ IRS ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଏକ ସେମିନାର କରିଥିଲୁ । ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁପାରିଶ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କମର୍ସିଆଲ କାମ ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ । ସେଥିରୁ ମୋତେ ଆଇଡିଆ ମିଳିଲା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି । "
1992 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଟୋକ୍ନୋଲୋଜି 2024 ମସିହାରେ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନସ ଅରବିଟ (GSO) କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭିସ ଲଞ୍ଚ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସାଟେଲାଇଟ ଅପରେଟର ହୋଇଥିଲା ।
ଭାରତର ଡେମୋଷ୍ଟିକ ସ୍ପେଶ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଏବଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରବେଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ପାଭୁଲାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ISRO ପ୍ଲାନେଟାରୀ ମିଶନରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଜିକ ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । "ଏହା ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏହା କମ୍ୟୁନିକେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ମାମଲାରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । "
ସୁବାରାଓ ପାଭୁଲୁରୀ 'ଡିଜିଟାଲ ହାଇଓ୍ବେ' ତିଆରି କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ଦେଶର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ।
ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ସ୍ପେଶ ସେକ୍ଟର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ପଚାରାଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତୁଳନା କରିବା ସଠିକ ନୁହଁ । ଆମେ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁ । ଆମେ ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ତଥାପି ଆମର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସାଟେଲାଇଟ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ଆସୁଥିବା ଇନପୁଟ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଆମେରିକାର ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଏବଂ ଏହା କିପରି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପେଶ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ଏପରି ଏକ କମ୍ପାନୀ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ସୁବାରାଓ ପାଭୁଲୁରୀ କହିଛନ୍ତି, " ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ଯାନ ବିକଶିତ କରିବା । ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସମେତ ସମଗ୍ର ଆମେରିକୀୟ ଇକୋସିଷ୍ଟମରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଚି । ଭାରତରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସମାନ ସମର୍ଥନ ଆଶା କରୁଛୁ, କାରଣ ଏହି ଦେଶକୁ ଅନେକ ସାଟେଲାଇଟ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ପେଶ ସାଇନ୍ସରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ସେକ୍ଟରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବାରାଓ ପାଭୁଲୁରୀ କହିଛନ୍ତି, " ସାଟେଲାଇଟ ନିର୍ମାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ ଯାନବାହନ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ମୂଳ ସର୍ବଦା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା । ମେକାନିକାଲ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବ । ସେହିପରି, ଗଣିତ , ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆପଣ କହି ପାରିବେ ମହାକାଶ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଭର କରିଥାଏ, । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହା ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ । "
