ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ESTIC-2025, ଭାରତର ଆଗାମୀ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ISRO ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ISROର ଗଗନଯାନ ମିଶନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କ୍ରୁ ମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ମାନବହୀନ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।

ISRO Chairman addressing media (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2025 at 7:47 PM IST

3 Min Read
ଲେଖକ: ମହମ୍ମଦ ରଫିକ ମୁଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏମର୍ଜିଂ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଇନୋଭେସନ କନକ୍ଲେଭ(ESTIC-2025) ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ନବସୃଜନକାରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ 'ବିକଶିତ ଭାରତ 2047'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ଭାରତମଣ୍ଡପମ୍ ଠାରେ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିବ ।

ESTIC-2025 ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ISROର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନନ୍ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି । ସ୍ପେସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଖୁବ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମନ୍ବୟ ଦିଗରେ ଏପରି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ବ ରଖିଥାଏ ।

ISRO ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ: "ନୂତନ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଗରେ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ"

ISROର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ESTIC-2025 ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଦିର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦଶକ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ । ଆଗାମୀ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନ କେବଳ ISROର ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିବେଶର ସମନ୍ବିତ କ୍ଷମତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।”

ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ନାରାୟଣନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଗଗନଯାନ ମିଶନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରାୟ 85 ରୁ 90 ପ୍ରତିଶତ ସବସିଷ୍ଟମ୍-ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଆମେ ଏବେ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଡ୍(crewed) ମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ଅନକ୍ରୁଡ୍(uncrewed) ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।”

କ୍ରୁ ମିଶନ ବିଷୟରେ, ଭି ନାରାୟଣନ କହିଥିଲେ, "ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ନାମ 2023 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। "ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସୀମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ମିଶନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିବେ । ମିଶନ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ ।"

ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ESTIC-2025, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ (DST), ମହାକାଶ ବିଭାଗ, DRDO, MeitY, ଏବଂ ICMR ସମେତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଗଠନ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ଗବେଷକ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଏକୀକୃତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

ଏହି କନକ୍ଲେଭରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାତଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାନେଲ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ, ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ 11ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ISRO Chairman addressing media (ETV Bharat)

ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 40 ରୁ ଅଧିକ ଡିପ୍-ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ସେମାନଙ୍କର ନବସୃଜନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 100ଟି ପୋଷ୍ଟର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ। "PitchX" ନାମକ ଇନୋଭେସନ୍ ଗେଟୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ନିବେଶକ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବେ । ଯାହା ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଲ୍ୟାବରୁ ବଜାରକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ବିକସିତ ଭାରତ 2047 ପାଇଁ ମୁଳଦୁଆ:

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ । ଏହା ଭାରତର ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଧାନ୍ୟ ଅଧିକ ଦିଆଯିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ ।

ESTIC-2025 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ଦ୍ବାରା ଭାରତ ବିଶ୍ବିକ ଉଦ୍ଭାବନର କେନ୍ଦ୍ର ହେବାର ଯାତ୍ରା ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମହାକାଶରୁ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ପଠାଇଲା NISAR; ଦିଶିଲା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର

ESTIC-2025 ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ISRO ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନନ୍ ନିଜର ମତପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ESTIC ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମନ୍ବିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଏହା ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଭାଗ ଓ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରିଥାଏ । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି, ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଦେଶର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

