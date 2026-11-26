NASAର DART ଯାନ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଗ୍ରହାଣୁରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆକାରର ଗାତ ଠାବ କଲା ESAର Hera ପ୍ରୋବ୍
ୟୁରୋପୀୟ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସିର ହେରା ପ୍ରୋବ୍ ନାସାର DART ମହାକାଶଯାନ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଡିମୋର୍ଫୋସ୍ ଗ୍ରହାଣୁରେ ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆକାରର ବିଶାଳ ଗାତ ଠାବ କରିଛି ।
Published : November 26, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 9:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ୟୁରୋପୀୟ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି (ESA) ପକ୍ଷରୁ ଡିମୋର୍ଫୋସ୍ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହାଣୁର ପ୍ରଥମ ନିକଟତମ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ 2022 ମସିହାରେ ନାସା (NASA) ର ମହାକାଶଯାନ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରହାଣୁର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆକାରର ବିଶାଳ ଗାତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରହାଣୁଟି ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଘୂରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ESA ର 'ହେରା' (Hera) ମିଶନରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଗ୍ରହାଣୁ ଚାରିପାଖରେ ଶହ ଶହ ଅଜଣା ପଥର ଖଣ୍ଡ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି ।
ହେରା ମିଶନରୁ କଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା?
BIG NEWS! We have a whole new look at Dimorphos, the first asteroid humans have ever moved 👀☄️ @ESA_Hera mission has captured Dimorphos completing a full orbit around its larger companion, Didymos. Look closely and you will see the impact site come into view, and Dimorphos disappear into Didymos’s shadow. In 2022, @NASA's DART changed Dimorphos’s orbit by 33 minutes but couldn’t show us exactly what happened to the asteroid itself. Now Hera is there to find out. Our first planetary defence mission is investigating the impact up close and helping us learn how asteroid deflection could one day protect Earth 🌍— European Space Agency (@esa) November 25, 2026
ଡିମୋର୍ଫୋସ୍ ପ୍ରାୟ 151 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଛୋଟ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଉପଗ୍ରହ ଅଟେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 730 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଥିବା ଡିଡିମୋସ୍ (Didymos) ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରହାଣୁ ଚାରିପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କରେ । ଏହି ଯୋଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀଠାରୁ 193.5 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି । ହେରା ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଟ୍ରିକ୍ ମିସେଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିମୋର୍ଫୋସରେ ଗାତ ହୋଇଛି, ଏହାର ଆକାର ବଦଳିଛି ନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଡବଲ୍ ଆଷ୍ଟେରଏଡ୍ ରିଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ (DART) ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଏବେ ସମତଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆକାରର ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରହାଣୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଉଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି । ମିଶନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଇକେଲ୍ କୁପର୍ସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିମୋର୍ଫୋସର ବାକି ଅଂଶ 2022 ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏବେ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ଅସ୍ଥିର ଭାବେ ଘୂରୁଛି । ହେରା ପ୍ରୋବ୍ ଉଭୟ ଗ୍ରହାଣୁ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରୁଥିବା ଶହ ଶହ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ।
ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଗକୁ କଣ ହେବ?
ହେରାର ମିଶନ ମ୍ୟାନେଜର ଇଆନ୍ କାର୍ନେଲି ବର୍ଲିନର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଫର୍ ନାଚୁରକୁଣ୍ଡେର ଡାଇନୋସର ହଲରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 66 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଗ୍ରହାଣୁ ପୃଥିବୀର ଜୀବନଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଣିଷ ସେହି ଘଟଣାକୁ ପୁନର୍ବାର ଘଟିବାରୁ ରୋକିବା ଶିଖୁଛି । ESA ମୁଖ୍ୟ ଜୋସେଫ୍ ଆସବାକର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ESA, NASA ଏବଂ ଜାପାନର ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି JAXA ର ମିଳିତ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଛୋଟ କାର ଆକାରର ହେରା ପ୍ରୋବ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହାଣୁଠାରୁ 25 ରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍-ଆଣ୍ଡ-ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା, 25ଟି ରଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବା କ୍ୟାମେରା ଏବଂ JAXA ର ହିଟ୍ ସେନସର ଲାଗିଛି । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ହେରା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ 13 କିଲୋମିଟର ନିକଟକୁ ଯିବ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2027 ରେ ଜୋତା ବାକ୍ସ ଆକାରର ଦୁଇଟି କ୍ୟୁବସାଟ୍ (Juventas ଏବଂ Milani) ଛାଡ଼ିବ । ଏହା ସହିତ ଏପ୍ରିଲ 13, 2029 ରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ 32,000 କିଲୋମିଟର ଉପର ଦେଇ ଯିବାକୁ ଥିବା ଆପୋଫିସ୍ (Apophis) ଗ୍ରହାଣୁର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ESA 'ରାମସେସ୍' (Ramses) ନାମକ ଆଉ ଏକ ମିଶନ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
ନାସା କାହିଁକି ଡିମୋର୍ଫୋସକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା?
ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ବିପଦଜନକ ଗ୍ରହାଣୁଠାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ରେ ନାସାର DART ମହାକାଶଯାନ ଜାଣିଶୁଣି ଡିମୋର୍ଫୋସକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । 500 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ DART ଯାନଟି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 6.1 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଇ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଧକ୍କା ଫଳରେ ଗ୍ରହାଣୁରୁ ପଥର ଓ ଧୂଳିକଣା ମହାକାଶକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ମାସ ମାସ ଧରି 10,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷର ଧାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଧକ୍କା ଡିଡିମୋସ୍ ଚାରିପାଖରେ ଡିମୋର୍ଫୋସର ପରିକ୍ରମା ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ 33 ମିନିଟ୍ କମାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଆକଳନଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଏହାର ପଥ ସାମାନ୍ୟ ବଦଳିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ସୌରଜଗତର ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ପାଲଟିଥିଲା । ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ 2024 ରେ ହେରା ମହାକାଶଯାନ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ।