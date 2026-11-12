ନାସାର ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଡିଫେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରହାଣୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ESA ର ହେରା ପ୍ରୋବ୍
2022 ମସିହାରେ ନାସାର ଡାର୍ଟ ମହାକାଶଯାନ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଡିମୋର୍ଫୋସ୍ ଗ୍ରହାଣୁର ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ୟୁରୋପୀୟ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସିର ହେରା ମିଶନ୍ ।
Published : November 12, 2026 at 1:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୃଥିବୀକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ବିଶାଳ ଗ୍ରହାଣୁ ଧକ୍କାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନାସା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା, ଏବେ ତାର ବଡ଼ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ୟୁରୋପୀୟ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ବା ESA ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନାସାର ଏକ ମହାକାଶଯାନ ଦ୍ୱାରା ଧକ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରହାଣୁର ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏଜେନ୍ସିର 'ହେରା' (Hera) ମିଶନ୍ ମାତ୍ର 25 ରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରୁ ଡିଡିମୋସ୍ ବାଇନାରି ଗ୍ରହାଣୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 780 ମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଡିଡିମୋସ୍ ଏବଂ ଏହାର ଉପଗ୍ରହ 151 ମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଡିମୋର୍ଫୋସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ।
ପ୍ରଥମ କ୍ଲୋଜ୍-ଅପ୍ ଫଟୋ ଜାରି କଲା ESA
ବୁଧବାର ଦିନ ESA ପକ୍ଷରୁ ହେରାର ମୋନୋକ୍ରୋମାଟିକ୍ ଆଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଫ୍ରେମିଂ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଗ୍ରହାଣୁ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଥମ କ୍ଲୋଜ୍-ଅପ୍ ଫଟୋ ଶେୟାର କରାଯାଇଛି । 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ ଡିଡିମୋସ୍ ଗ୍ରହାଣୁର ଏକ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ଗ୍ରହାଣୁଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଗ୍ରହାଣୁଟିର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଛାଇରେ ଲୁଚି ରହିଛି ।
ହେରାର ପ୍ରମୁଖ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ତଥା CNRSର ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଟ୍ରିକ୍ ମାଇକେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା କହିଲୁ ତାହା ଥିଲା ୱାଓ(wow)! ଏହା ଡିଡିମୋସର ସେହି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାହାକୁ ଧକ୍କା ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡାର୍ଟର କ୍ୟାମେରା ଆମକୁ ଦେଖାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଡିମୋସର ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜ୍ ବା ଧାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପଥର ଖଣ୍ଡ, ଗର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଗଭୀର ଗାର ଭଳି ଆକୃତି ରହିଛି ।
2022ରେ ନାସାର ଡାର୍ଟ ମିଶନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା?
2022 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ନାସାର ଡାର୍ଟ (ଡବଲ୍ ଆଷ୍ଟେରଏଡ୍ ରିଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ) ମହାକାଶଯାନ ଜାଣିଶୁଣି ଡିମୋର୍ଫୋସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଛୋଟ ଡିମୋର୍ଫୋସ୍ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ସୌରଜଗତର ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ପାଲଟିଥିଲା । ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଘାତକ ଗ୍ରହାଣୁ କବଳରୁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରତିରକ୍ଷାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଏହି ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।
ପ୍ରାୟ 6.1 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା 580 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଡାର୍ଟ ମହାକାଶଯାନର ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଡିମୋର୍ଫୋସରୁ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ମହାକାଶକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଧାର ମାସ ମାସ ଧରି ମହାକାଶରେ 10,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲା । ଏହି ଧକ୍କା କେବଳ ଡିଡିମୋସ୍ ଚାରିପଟେ ଡିମୋର୍ଫୋସର ପରିକ୍ରମା ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ 33 ମିନିଟ୍ କମାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଏହି ଛୋଟ ଉପଗ୍ରହକୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପଥକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା । ESA ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ।
ଆଗାମୀ ମାସରେ ଆହୁରି ନିକଟତର ହେବ ହେରା
ହେରା ମହାକାଶଯାନରେ 25ଟି ବିଜ୍ଞାନ ଉପକରଣ ସହିତ ଜୋତା ବାକ୍ସ ଆକାରର ଦୁଇଟି କ୍ୟୁବସାଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ESAର ହେରା ମିଶନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଇକେଲ୍ କୁପର୍ସ କହିଛନ୍ତି, "ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଡିମୋର୍ଫୋସରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମହାକାଶ ପାର ହୋଇ ଡିଡିମୋସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ତେଣୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ । ଏହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଗରେ ରୋମାଞ୍ଚକର କାମ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଉଭୟ ଗ୍ରହାଣୁର ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ସହିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।"
2024 ମସିହାରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ହେରା ମହାକାଶଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କ୍ଲୋଜ୍-ଅପ୍ 'ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳ ତଦନ୍ତ' କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ନିକଟତର ହେବ । ESA କହିଛି ଯେ ଯଦି ପୃଥିବୀ କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଗ୍ରହାଣୁର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାର ଏହି କାଇନେଟିକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଏକ ସୁପରିଚିତ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ କୌଶଳରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ହେରାର ଆବିଷ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏଜେନ୍ସି ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଗ୍ରହାଣୁର ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବ ।