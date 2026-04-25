XChat ଲଞ୍ଚ୍: ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ନୂଆ ମେସେଜିଂ ଆପ୍, ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ଏହି ଆପ୍‌ ଲଞ୍ଚ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ଗବେଷକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ XChatର ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଆଲଗୋରିଦମ୍ Signal ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ।

Elon Musk's new messaging app XChat launches, raising questions about user privacy
XChat ଲଞ୍ଚ୍: ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ନୂଆ ମେସେଜିଂ ଆପ୍, ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ (Image Credit: XChat/X)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 25, 2026 at 8:19 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: X ନିକଟରେ ଏକ ଅଲଗା ମେସେଜିଂ ଆପ୍‌ XChat ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଆପ୍‌ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ IOS(iPhone ଏବଂ iPad)ରେ ଉପଲବ୍ଧ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବ ମେସେଜିଂ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ XChat ବିଷୟରେ ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

XChatରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେସେଜିଂ, ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ସହିତ ଫାଇଲ୍ ସେୟାରିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଚାଟ୍ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପସନ୍ (end-to-end encryption) ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ PIN ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ମେସେଜ୍ ଏଡିଟ୍ କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ, ସେଲ୍ଫ-ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ମେସେଜ୍ (ଯାହା ନିଜେ ନିଜେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ) ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ରୋକିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆପ୍‌ରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ନାହିଁ ଏବଂ ୟୁଜର୍ ଟ୍ରାକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

XChatର ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ:

XChatର ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ବିଟା ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ଗବେଷକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ XChatର ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଆଲଗୋରିଦମ୍ Signal ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀର ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

XChatକୁ ଏକ ଅଲଗା ଆପ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ପୁରୁଣା ଯୋଜନାଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ମସ୍କ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ X ଏକ 'ସୁପର ଆପ୍' ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ମେସେଜିଂ, ପେମେଣ୍ଟ, AI ଏବଂ ଶପିଂ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍ସର ଏକ ସମାହାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏଥିରେ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ PIN ସିଷ୍ଟମ୍, କି-ଷ୍ଟୋରେଜ୍ (Key Storage) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଦିଗରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନେକ ଲୋକ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍‌କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସେଥିପାଇଁ XChat ପ୍ରାଇଭେସି ଏବଂ ସହଜ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ବି ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ Signal ଭଳି ପୁରୁଣା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ଆପ୍ସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।

