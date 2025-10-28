ଏଲନ ମସ୍କ ଲଞ୍ଚ କଲେ Grokipedia; ୱିକିପିଡିଆକୁ ଦେବ ଟକ୍କର
ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ xAi ଆଜି 'Grokipedia' ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ଅନଲାଇନ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 28, 2025 at 5:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟେକ୍ କୋଟିପତି ଏଲନ ମସ୍କ । ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ Grokipedia ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଏହି AI-ଭିତ୍ତିକ ଅନଲାଇନ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଲାଇଭ୍ ହୋଇଛି । ଲାଇଭ୍ ହେବାର ପ୍ରଥମ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ Grokipedia ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି ।
ଗତ ମାସରେ ମସ୍କ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ କୋଟିପତି ବନ୍ଧୁ ଡେଭିଡ ସାକ୍ସଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ୱିକିପିଡିଆର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ, ମସ୍କ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ AI ଜେନେରେଟେଡ୍ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ "ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ" । କାରଣ ମାନବ ଲେଖକଙ୍କ ଅଭାବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହାପରେ ସେ ଆଜି ଗ୍ରୋକିପିଡିଆକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।
https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025
Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo.
Grokipedia କଣ ?
ଏଲନ ମସ୍କ ଗ୍ରୋକିପିଡିଆକୁ ୱିକିପିଡିଆର ଏକ "ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ" ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ChatGPT, Gemini କିମ୍ବା ମସ୍କଙ୍କ ନିଜସ୍ବ Grok chatbot ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରେ । ଏକ ସାଧାରଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପମୂଳକ ଚାଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ବିଷୟର ନାମ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ୟୁଜର କେବଳ "ପ୍ୟାରିସ୍" ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବ ।
ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖଠାରୁ Grokipedia ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ହୋମପେଜ୍ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରୋକିପିଡିଆରେ ଏଯାବତ୍ 885,000 ଆର୍ଟିକିଲ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ୟୁଜର ପଚାରିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମସ୍କ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୋକିପିଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କରଣ 0.1 ସହିତ ଏହାର ନବଜାତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । ମସ୍କ ସଂସ୍କରଣ 1.0 ପ୍ରକାଶନ ସହିତ "10 ଗୁଣ ଭଲ ଫଳାଫଳ" ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
ୟୁଜର୍ସ ସିଧାସଳଖ Grokipedia.comକୁ ଯାଇ କୌଣସି ବି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ଏକାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କିଛି ଆର୍ଟିକିଲ ତଳେ କିଛି ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି (The content is adapted from Wikipedia, licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License), ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ୱିକିପିଡିଆରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ।
ୱିକିମିଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖପାତ୍ର ଲରେନ୍ ଡିକିନସନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗ୍ରୋକିପିଡିଆକୁ ୱିକିପିଡିଆର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଆବଶ୍ୟକ । ୱିକିପିଡିଆର ଅଣଲାଭକାରୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ନୀତି ଏହାକୁ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତ ଉତ୍ସ କରିଆସିଛି । ଏହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ ଗ୍ରୋକିପିଡିଆ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରକୃତରେ ୱିକିପିଡିଆ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ନା ଏହା କେବଳ ଏହାର ଏକ AI-ଚାଳିତ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଯିବ ।"