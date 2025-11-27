Tesla ଭାରତରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମ All-In-One ସେଣ୍ଟର; ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ମିଳିବ ସବୁ ସେବା
ଏଲନ ମସ୍କ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟେସଲା ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଲ-ଇନ୍-ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଖୋଲିଛି। ଏଠାରେ ବିକ୍ରି, ସର୍ଭି, ଚାର୍ଜିଂ ଓ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ଭଳି ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ।
Published : November 27, 2025 at 5:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେସଲା ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଭାରତରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ଆଜି (ନଭେମ୍ବର 27)ରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ କାର କ୍ରୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ଭିସିଂ, ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପାଇଁ ୱାନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ସ୍ଥାନ ହେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ସେଣ୍ଟର ସହିତ, ଟେସଲା ଭାରତୀୟ ଇଭି ବଜାରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।
ନୂତନ ଟେସଲା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦଘାଟନ କରି ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନି କହିଛନ୍ତି, "ଟେସଲା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦଘାଟନ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସହରର ବିକାଶରେ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ହରିଆଣା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି, ଭାରତର GDPରେ 3.6 ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ଭଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2025 ସୁଦ୍ଧା 2,75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।"
ସେପଟେ ଟେସଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଶରଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଏକ ସେଟଅପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସୁଗମ ହେବ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ଥାନ, ଟେସଲା ମଡେଲ Y ସହିତ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଡ୍ରାଇଭ୍, ଏକ V4 ସୁପରଚାର୍ଜର ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ସେଣ୍ଟରରେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା
ଏହି ନୂତନ ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟେସଲା କାର କିଣିପାରିବେ, ଏହାର ସର୍ଭିସିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଚାର୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏହି ସମସ୍ତ ସେବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହିତ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
Tesla Model Yର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସୁବିଧା
ଟେସଲା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାର Model Yକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟେସଲା ମଡେଲ Yର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବେ । ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଡେଲ Yର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହା କେବଳ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଯୋଗାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତରେ ଟେସଲାର EV ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ମଜଭୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଭାରତର କେବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲା ଟେସଲା ?
ଟେସଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଦ୍ୟୁତିକ SUV ଟେସଲା ମଡେଲ Y ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମଡେଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ବଜାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କମ୍ପାନୀ ଟେସଲା ଶୋ'ରୁମ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି ।
Tesla Model Y: ଫିଚର୍ସ ଓ ଦାମ
ଟେସଲା ମଡେଲ Y ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ଭାବରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ 15.4-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍, ହିଟେଡ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, ଏକ ପଛ ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏକ 9-ସ୍ପିକର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ କାଚ ଛାତ ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଚର ଏହାକୁ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ କାର କରିଥାଏ ।
ମଡେଲ Y ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଦୁଇଟି ରେଞ୍ଜ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ: 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ସହିତ ଏକ ମାନକ ମଡେଲ ଏବଂ 622 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା-ରେଞ୍ଜ ମଡେଲ । ଭାରତରେ ମଡେଲ Yର ଦାମ ₹59.89 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲମ୍ବା-ରେଞ୍ଜ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ₹67.89 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ।