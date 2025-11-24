Elista ଲଞ୍ଚ କଲା 65, 75, 85 ଇଞ୍ଚର Xplore Google TV; ଦାମ ଏତିକି
ଏଲିଷ୍ଟା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଗୁଗଲ୍ ଟିଭି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ଏଥିରେ 65, 75, 85 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ସାମିଲ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 24, 2025 at 6:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଲିଷ୍ଟା ଭାରତରେ ଏହାର ନୂତନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଗୁଗଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 65-ଇଞ୍ଚ, 75-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ 85-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିଗୁଡ଼ିକରେ ବେଜେଲ-ଲେସ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଡଲବି ଅଡିଓ, HDR10 ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ନୂତନ ଗୁଗଲ୍ ଟିଭି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିଛି । ଏହି ଲାଇନଅପ୍ରେ ଥିବା TDU85GA, TDU75GA ଏବଂ TDU65GA ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ଗୁଗଲର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣରେ ଚାଲିଥାଏ ।
ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏଲିଷ୍ଟାର ସିଇଓ ପବନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସିରିଜ୍ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଗମ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଏଲିଷ୍ଟାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଗୁଗଲ୍ ଟିଭିର ଫିଚର ଏବଂ ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ କହିବୁ ।
Elista TDU85GA 85 4K Google TV: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏଲିଷ୍ଟା TDU85GA 85 4K Google TVରେ 85 ଇଞ୍ଚ 4K Ultra HD ବେଜେଲ-ଲେସ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହା ଘରେ ଥିଏଟର ପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ HDR10 ଏବଂ Dolby Audioକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା 2GB RAM ଏବଂ 16GB ROM ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ Chromecast ଏବଂ 3ଟି HDMI ପୋର୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ଏହା ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ Netflix, Prime Video, YouTube ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ OTT ଆପ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଏକ ସରଳ Google TV ଇଣ୍ଟରଫେସରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
Elista TDU75GA 75 4K Google TV: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏଲିଷ୍ଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର TDU75GAରେ 75 ଇଞ୍ଚ 4K UHD ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏଥିରେ ବେଜେଲ-ଲେସ୍ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଏକ Google TV ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଉନ୍ନତ ଅଡିଓ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ସିରିଜ୍ ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ Google TV ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଅତି ସହଜରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁପାରିଶ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ, ମଲ୍ଟି-ୟୁଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସହିତ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସମନ୍ବୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇଚ୍ କରିପାରିବେ ।
Elista TDU65GA 65 4K Google TV: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏଲିଷ୍ଟା ଏହି ଟିଭିଟି 65 ଇଞ୍ଚ 4K UHD ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହା Dolby Audio, HDR10, ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ Chromecast ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ Wi-Fiକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା 2GB RAM ଏବଂ 16GB ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରେ । ଏହା 3ଟି HDMI ପୋର୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ । ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ସିରିଜ୍ ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ Google TV ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ସହଜ ଉପାୟରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁପାରିଶ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ, ମଲ୍ଟି-ୟୁଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ସିମଲେସ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇଚ୍ କରିପାରିବେ ।
Elista Xplore Smart TV: ଦାମ
- ଏଲିଷ୍ଟା TDU85GAର ମୂଲ୍ୟ 85-ଇଞ୍ଚ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ₹1,84,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
- 75-ଇଞ୍ଚ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ₹1,38,500 ଏବଂ 65-ଇଞ୍ଚ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ₹73,990 ରହିଛି ।
- ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଭାରତରେ ଖୁଚୁରା ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
